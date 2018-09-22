ترافیک سنگین در ورودی های تهران/ ۷ محور پرترافیک

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی جاده های کشور به بارش باران در استان های شمالی اشاره کرد و گفت: در استان های اردبیل، اصفهان، آذربایجان شرقی و زنجان(اکثر محورها) و همچنین استان گیلان(محورهای تالش-آستارا و رودسر-چابکسر) شاهد بارش باران هستیم.

وی با اشاره به ترافیک در محورهای ۷گانه مواصلاتی نیز به این محورها اشاره کرد:

۱- مسیر شمال به جنوب محور کرج-چالوس(محدوده های مرزن آباد، دزبن، هزارچم، دهانه شمالی و جنوبی تونل کندوان، پیچ سرهنگ، سه راهی دیزین، تونل های شماره ۷ و ۵، سدکرج، گچسر، آدران) ترافیک پرحجم و روان

۲-طول مسیر شمال به جنوب محور هراز، ترافیک پر حجم و روان

۳-باند جنوبی آزادراه کرج – قزوین (محدوده پل حصارک تا پل فردیس) ترافیک سنگین

۴-باند جنوبی آزادراه تهران-کرج(محدوده پل فردیس تا پل کلاک و محدوده گرمدره) ترافیک سنگین

۵-آزادراه قم به تهران، ترافیک پر حجم و روان

۶-محور قدیم تهران-بومهن(محدوده جاجرود)، ترافیک سنگین

۷-مسیر شمال به جنوب محور منجیل- رودبار، ترافیک پر حجم و روان