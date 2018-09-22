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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۲۰:۳۴

ترافیک سنگین در ورودی های تهران/ ۷ محور پرترافیک

ترافیک سنگین در ورودی های تهران/ ۷ محور پرترافیک

رئیس مرکز کنترل و ترافیک پلیس راهور از ترافیک در هفت محور مواصلاتی کشور خبر داد.

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی جاده های کشور به بارش باران در استان های شمالی اشاره کرد و گفت: در استان های اردبیل، اصفهان، آذربایجان شرقی و زنجان(اکثر محورها) و همچنین استان گیلان(محورهای تالش-آستارا و رودسر-چابکسر) شاهد بارش باران هستیم.

وی با اشاره به ترافیک در محورهای ۷گانه مواصلاتی نیز به این محورها اشاره کرد:
۱- مسیر شمال به جنوب محور کرج-چالوس(محدوده های مرزن آباد، دزبن، هزارچم، دهانه شمالی و جنوبی تونل کندوان، پیچ سرهنگ، سه راهی دیزین، تونل های شماره ۷ و ۵، سدکرج، گچسر، آدران) ترافیک پرحجم و روان
۲-طول مسیر شمال به جنوب محور هراز، ترافیک پر حجم و روان
۳-باند جنوبی آزادراه کرج – قزوین (محدوده پل حصارک تا پل فردیس) ترافیک سنگین
۴-باند جنوبی آزادراه تهران-کرج(محدوده پل فردیس تا پل کلاک و محدوده گرمدره) ترافیک سنگین
۵-آزادراه قم به تهران، ترافیک پر حجم و روان
۶-محور قدیم تهران-بومهن(محدوده جاجرود)، ترافیک سنگین
۷-مسیر شمال به جنوب محور منجیل- رودبار، ترافیک پر حجم و روان

کد مطلب 4409346

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