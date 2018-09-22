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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۲۰:۴۴

آرش میلانی با دوچرخه به شورا آمد

آرش میلانی با دوچرخه به شورا آمد

رییس کمیته محیط زیست در روز جهانی بدون خودرو، رییس کمیته محیط زیست با دوچرخه به شورای شهر تهران آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید آرش حسینی میلانی، رییس کمیته محیط زیست صبح امروز به مناسبت روز جهانی بدون خودرو با استفاده از دوچرخه به شورای شهر تهران آمد.

وی در این باره گفت: ۳۱ شهریور، روز جهانی بدون خودرو است که از سال ۲۰۰۰، به صورت همزمان در ۴۰ کشور و ۱۵۰۰ شهر برگزار می‌شود. از چند سال گذشته تا به امروز نیز این مراسم در ایران و شهر تهران اجرا می‌شود.

سخنگوی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری ادامه داد: البته اگر بخواهیم مراسم روز جهانی بدون خودرو را در مقیاس بزرگ در شهر تهران برگزار کنیم، این مسئله نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌های لازم از جمله توسعه خطوط دوچرخه‌سواری و ایمن‌سازی آنها و همچنین عدم استفاده تعدادی زیادی از شهروندان از وسایل نقلیه شخصی‌شان و استفاده از وسایل نقلیه عمومی است.  

حسینی میلانی با اشاره به دوچرخه‌سواری امروز خود اظهار داشت: من امروز تلاش کردم با دوچرخه از منزل به شورای شهر بیاییم. البته مسیر سختی بود ولی امیدوارم شاهد گسترش فرهنگ دوچرخه‌سواری، پیاده‌روی و استفاده از وسایل نقیله عمومی باشیم.

کد مطلب 4409354
نورا حسینی

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