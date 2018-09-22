سرهنگ کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با محکوم کردن اقدام گروهک تروریستی کوردل که جمعی از برادران ارتشی، سپاهی و مردم عادی را به شهادت رساندند، گفت: امروز دشمنان بیش از هرزمانی به سرکردگی آمریکا، عربستان، اسرائیل تحت عنوان مثلث غربی عبری و عربی به دنبال کشاندن جنگ و ناآرامی به ایران هستند.

وی ضمن تأکید بر اینکه مردم باید هوشیار باشند تا فریب یزیدیان زمان را نخورند، گفت: امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با توجه به رسالت خود در حوزه حفظ ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی همچون سال‌های گذشته در زمینه برگزاری مراسم‌ فرهنگی و مذهبی درهفته دفاع مقدس برنامه‌هایی تدارک دیده است.

فرمانده سپاه ناحیه نهاوند با اشاره به اجرای بیش از ۱۶۰ عنوان برنامه فرهنگی در شهرستان نهاوند، گفت: در اولین روز از این هفته؛ نیروهای نظامی و انتظامی حاضر در شهرستان با امام‌جمعه نهاوند دیدار و وی رهنمودهایی را متذکر شدند.

وی با تأکید بر لزوم انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان و نوجوان جامعه، گفت: از دیگر برنامه‌هایی که با حضور بسیجیان برادر و خواهر برگزار شد برپایی حلقه‌های صالحین در مصلی نماز جمعه بود.

سرهنگ کریمی بابیان اینکه فضاسازی، برگزاری یادواره‌های شهدا، سرکشی از خانواده معظم شهدا و گشت‌های بسیج محور از سایر برنامه ها است، گفت: خدمات‌رسانی ۵ اکیپ پزشکی و ۲۵ گروه جهادی در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته شهرستان از دیگر برنامه‌ها در شهرستان نهاوند است.