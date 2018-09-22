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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۲۱:۲۲

فرمانده سپاه ناحیه نهاوند خبر داد:

اجرای ۱۶۰ عنوان برنامه فرهنگی هم‌زمان با هفته دفاع مقدس در نهاوند

اجرای ۱۶۰ عنوان برنامه فرهنگی هم‌زمان با هفته دفاع مقدس در نهاوند

نهاوند- فرمانده سپاه ناحیه نهاوند از اجرای ۱۶۰ عنوان برنامه فرهنگی هم‌زمان با هفته دفاع مقدس در نهاوند خبر داد.

سرهنگ کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با محکوم کردن اقدام گروهک تروریستی کوردل که جمعی از برادران ارتشی، سپاهی و مردم عادی را به شهادت رساندند، گفت: امروز دشمنان بیش از هرزمانی به سرکردگی آمریکا، عربستان، اسرائیل تحت عنوان مثلث غربی عبری و عربی به دنبال کشاندن جنگ و ناآرامی به ایران هستند.

وی ضمن تأکید بر اینکه مردم باید هوشیار باشند تا فریب یزیدیان زمان را نخورند، گفت: امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با توجه به رسالت خود در حوزه حفظ ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی همچون سال‌های گذشته در زمینه برگزاری مراسم‌ فرهنگی و مذهبی درهفته دفاع مقدس برنامه‌هایی تدارک دیده است.

فرمانده سپاه ناحیه نهاوند با اشاره به اجرای بیش از ۱۶۰ عنوان برنامه فرهنگی در شهرستان نهاوند، گفت: در اولین روز از این هفته؛ نیروهای نظامی و انتظامی حاضر در شهرستان با امام‌جمعه نهاوند دیدار و وی رهنمودهایی را متذکر شدند.

وی با تأکید بر لزوم انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان و نوجوان جامعه، گفت: از دیگر برنامه‌هایی که با حضور بسیجیان برادر و خواهر برگزار شد برپایی حلقه‌های صالحین در مصلی نماز جمعه بود.

سرهنگ کریمی بابیان اینکه فضاسازی، برگزاری یادواره‌های شهدا، سرکشی از خانواده معظم شهدا و گشت‌های بسیج محور از سایر برنامه ها است، گفت: خدمات‌رسانی ۵ اکیپ پزشکی و ۲۵ گروه جهادی در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته شهرستان از دیگر برنامه‌ها در شهرستان نهاوند است.

کد مطلب 4409355

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