محمد علیجانی در گفت و گو با مهر با اشاره به اقدامات اداره آموزش و پرورش سلسله، از ارتقای یک نمره ای میانگین معدل دانش آموزان سلسله در سطح استان خبر داد و اظهار داشت: اجرای نظام ارزیابی و نظارت بر فرآیند آموزش و برنامه ریزی منظم برای بازدیدها، نشست تخصصی با مدیران و سرگروه های آموزشی و تقویت امور پرورشی در مدارس از طریق برگزاری جلسات پرسش و پاسخ و گفتمان دینی از جمله اقدامات صورت گرفته در آموزش و پرورش سلسله است.

وی با بیان اینکه سعی ما بر این است که با تعامل با ادارات و نهادهای شهرستان امور آموزشی و پرورشی دانش آموزان را پیگیری کنیم، تصریح کرد: برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری پرسش مهر، اذان واحکام، تجلیل از ۲۴۵ نفر فرهنگی بازنشسته، تجلیل از دبیران برتر و معلمان نمونه و تقدیر و تجلیل از خانواده شهدای فرهنگی سلسله از دیگر اقدامات آموزش و پرورش این شهرستان است.

رئیس اداره آموزش و پرورش سلسله پذیرش ۱۳ نفر از دانش آموزان این شهرستان در رشته پزشکی و کسب رتبه زیر هزار ۱۱ دانش آموز در کنکور سراسری۹۷ را از افتخارات دانش آموزان و معلمان سلسله برشمرد و افزود: دانش آموزان مقطع متوسطه دوم این شهرستان توانستند رتبه نخست بخش مسیر یاب رباتیک را در مسابقات استانی این رشته کسب کنند.

علیجانی گفت: فردا یکشنبه نیز زنگ «مهر و مقاومت» با شعار همدلی و همزبانی و اقتدار و مشارکت مسئولان و مردم در مدارس نواخته می شود.

وی با بیان اینکه تعداد مدارس ابتدایی شهرستان سلسله ۲۳۲ مدرسه است، تصریح کرد: تعداد مدارس متوسطه اول ۶۰ مدرسه، متوسطه دوم ۳۲ مدرسه و تعداد هنرستان ها ۵ مورد است و در مجموع ۳۲۹ مدرسه در سلسله داریم.

رئیس اداره آموزش و پرورش سلسله تعداد دانش آموزان ابتدایی این شهرستان را ۷ هزار و ۲۶۵ نفر اعلام کرد و گفت: تعداد دانش آموزان مقطع متوسطه اول ۳۳۱۵ نفر، تعداد دانش آموزان متوسطه دوم ۲۲۷۵ نفر و تعداد دانش آموزان هنرستان ها ۲۸۲ نفر است که جمعا ۱۳ هزار و ۱۳۷ دانش‌آموز در سلسله تحصیل می کنند.

علیجانی همچنین تعداد کل پرسنل آموزش و پرورش شهرستان سلسله یک هزار و ۴۴۸ نفر عنوان کرد و افزود: از این تعداد ۱۲۷۷ نفر رسمی، ۵۷ نفر به صورت آزمایشی، ۸۸ نفر پیمانی و ۲۶ قراردادی هستند.