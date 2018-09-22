سفیر اتریش در تهران حمله تروریستی اهواز را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، «اشتفان شولتز» (Stefan Scholz) سفیر اتریش در ایران در پیامی حمله تروریستی امروز صبح در اهواز را تسلیت گفت.

وی در پیامی در صفحه خود در توئیتر در این خصوص نوشت: اتریش به خانواده‌های قربانیان حمله تروریستی وحشتناک در اهواز از صمیم قلب تسلیت می‌گوید.

وی در ادامه این پیام افزود: من همچنین امیدوارم که مجروحین این حادثه نیز هرچه‌ زودتر بهبود یابند.

شایان ذکر است که صبح امروز به مناسبت هفته دفاع مقدس، روبروی لشکر ۹۲ زرهی در اهواز مراسم رژه نیروهای مسلح در حال برگزاری بود که چند نفر به سمت مردم و نیروهای مسلح حاضر در این مراسم شلیک کردند. این تیراندازی حوالی ساعت ۹ صبح آغاز شد و در آن افرادی با لباس نظامی از پشت جایگاه ویژه به سمت مردم تیراندازی کردند.