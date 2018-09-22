انبارداری به معنی احتکار و قاچاق کالا نیست

به گزارش خبرنگار مهر ، قاسم سلیمانی دشتکی عصر شنبه در جلسه کمسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اظهار داشت: ذخیره کالا به ویژه در میان کالاهای اساسی ضروری انکاول از همه باید مصادیق کالای قاچاق در استان مشخص و در خصوص ارائه آموزش های لازم برای بخشنامه ها، آیین نامه ها و قوانین جدید اقدامات لازم صورت گیرد.

وی با اشاره به بحث آموزش و اطلاع رسانی مناسب تأکید کرد: بسیاری از مشکلات بازاریان، تجار، بنکداران و انبارداران عدم ارائه آموزش در بحث ثبت انبارها و کالاهای انبار شده است که باید در این حوزه فعال شویم و نسبت به ارائه آموزش ها و دوره های لازم به تجار استان اقدامات لازم صورت گیرد.

استاندار ایلام تصریح کرد: داشتن کالای ذخیره و انبار داری تجاری یک امر بدیهی و لازم در کشور است ولی در این زمینه متاسفانه برخی مصادیق انبارداری مشخص نیست و باید در این خصوص شفاف سازی شود.

استاندار ایلام اضافه کرد : آموزش های به تجار و بازاریان در زمینه مصادیق احتکار کالا و قاچاق می تواند تا حد زیادی مشکلات موجود را کاهش دهد.

وی بر برخورد قاطع نهادهای نظارتی با افرادی که قصد التهاب و گرانی بی رویه در بازار دارند تاکید کرد.

سلیمانی دشتکی با اشاره به بحث آموزش و اطلاع رسانی مناسب تأکید کرد: مصادیق کالای قاچاق و ارائه آموزش های لازم در خصوص بخش نامه ها، آیین نامه ها و قوانین جدید مشخص شوند.