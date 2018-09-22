کشف بیش از یک تن مواد مخدر در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس، علی اکبر جاویدان اظهار کرد: پس از مدت ها انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گلستان موفق به شناسایی محموله بزرگ مواد مخدر شدند.

جاویدان افزود: این کامیون حامل تریاک که در شرق کشور بارگیری و وارد استان گلستان شده بود با هوشیاری و اقدام سریع ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر شناسایی و متوقف شد.

وی ادامه داد: پس از هماهنگی با مقام قضائی، در بازرسی از کامیون توقیفی، یک تن و ۲۲۵ کیلوگرم تریاک کشف شد.

فرمانده انتظامی استان گلستان گفت: در این عملیات علاوه بر توقیف یک دستگاه کامیون، یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

وی با اشاره به انهدام ۲۷ باند موادمخدر در سطح استان گلستان از ابتدای سال جاری، عنوان کرد: در این مدت بیش از ۱۲ تن انواع مواد مخدر کشف که در چند دهه اخیر بی سابقه بوده است.

جاویدان، ترویج مواد مخدر را یکی از مهم‌ترین اهداف دشمنان در به تباهی کشاندن جوانان دانست و خاطرنشان کرد: اعتیاد به مواد مخدر زمینه‌ساز بروز بسیاری از مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و در کل تهدیدی برای امنیت کشور است.