رهبران دینی برای مقابله با افسردگی آموزش می بینند

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان امداد مسیحی در نظر دارد با حضور داوطلبان و اعضای جوامع مسیحی سراسر بریتانیا نخستین راهپیمایی گسترده 1000 مایلی (1,609.344 کیلومتری) را تابستان سال 86 با محوریت اعتراض به تغییرات جوی برگزار کند.

اعتراض مسیحیان بریتانیا به تغییرات جوی

این راهپیمایی 1000 مایلی 11 هفته به طول می انجامد تا افراد اعتراض خود را نسبت به بی عدالتی نشان دهند که به واسطه گسترش گازهای گلخانه ای زندگی مردم فقیر و مستمند را ویران می کند.

سازمان امداد مسیحی تاکنون نامه هایی به کلیساهای انگلیکن، باپتیست، متودیست و کلیساهای متحد ارسال کرده و با رهبران سایر فرقه های مسیحی درحال مذاکره است.

این راهپیمایی گسترده از روی 23 تیر ماه 86 از ایرلند شمالی آغاز شده و از اسکاتلند، گذشته و یازده هفته بعد به لندن می رسد.

این راهپیمایی به دنبال راهپیماییهای تاریخی علیه بی عدالتی صورت می گیرد که نخستین آن در سال 1936 راهپیمایی 300 مایلی با محوریت بیکاری و فرق از منطقه جارو در شمال شرق بریتانیا تا لندن بود و دومین آن راهپیمایی نلسون ماندلا با محوریت آزادی بود که در سال 1988 برگزار شد.

پل برانان رئیس این ستاد در سازمان امداد مسیحی گفت: تغییرات جوی مخاطره آمیز ترین تهدید به آینده همه ما تلقی می شود، اما حقیقت این است که مردم فقیر در کشورهای درحال توسعه در خط مقدم این تهدید قرار دارند. آیا این وظیفه اخلاقی ما نیست که این امر را متوقف کنیم؟

راهپیمایی 14 ژوئیه این پیام مهم را منتقل می کند که افراد فقیر و مستمند جهان از تغییرات جوی به واسطه انتشار گازهای گلخانه ای رنج می برند که توسط جهان توسعه یافته ایجاد می شود و دولت بریتانیا باید گامی در راستای کاهش آن انجام دهد.

تغییرات جوی شامل مجموعه ای از تغییرات آب و هوایی مانند تغییر متوسط دمای زمین، میزان بارندگی و تغییر در الگوی وزش بادها است که بیشتر این تغییرات به افزایش افزایش تولید گاز دی اکسید کربن در اثر فعالیتهای روزمره انسانها و ایجاد پدیده گلخانه ای به وجود آمده اند.



برگزاری همایش "پاسخ رهبران دینی به افسردگی"

مرکز اخلاق زیستی کاربردی و انجمن بهداشت روانی ایالات متحده در نظر دارند روز دوشنبه 23 بهمن ماه همایشی را در کانزاس سیتی به منظور آموزش رهبران دینی برای حمایت از اعضای جامعه خود در مقابل افسردگی برگزار کنند.

به گزارش مهر، نتایج تحقیقات نشان می دهد افرادی که از افسردگی رنج می برند بیشتر ترجیح می دهند با روحانی گفتگو کنند تا متخصص بهداشت و سلامت روانی، این درشرایطی است که رهبران دینی تصدیق کرده اند برای درک و صحبت درباره چنین موضوعاتی میان جامعه دینی خود نیاز به یاری و کمک دارند.

در پاسخ به این نیاز، مرکز اخلاق زیستی کاربردی و انجمن بهداشت روانی این همایش را برگزار می کنند تا روحانیون و رهبران دینی را در شناسایی علائم و انواع افسردگی یاری کنند تا بتوانند برای درمان این حالت روحی توصیه های مؤثری داشته باشند .

این همایش روز 23 بهمن ماه در دانشکده الهیات سنت پل در کانزاس سیتی، ایالت میسوری آمریکا برگزار خواهد شد .

استقبال چین از پیشنهاد گفتگو با واتیکان

کلیسای کاتولیک دولتی چین از بیانیه واتیکان که در راستای از سرگیری روابط تیره پکن و مقر پاپ صادر شده بود استقبال و اعلام کرد: ارسال نامه پاپ به کاتولیکهای چین می تواند در این راه مؤثر واقع شود.

لیو بیانیان نایب رئیس انجمن کاتولیکهای چینی میهن دوست با لحنی مصالحه آمیز گفت: امیدوار و معتقدم که نامه پاپ عشق وی به کلیساهای چین را منعکس می کند و امیدوارم این امر بتواند روابط چین – واتیکان را بهبود بخشد.

واتیکان طی بیانیه خود پس از دو روز نشست عالی مرتبه با محوریت استراتژی کلیسای کاتولیک روم در چین اظهار داشت: مقر پاپ خواستار گفتگو با هدف از سرگیری روابط دیپلماتیک با چین است و بندیکت به زودی نامه ای برای کاتولیکهای چین ارسال خواهد کرد.

کلیسای دولتی کاتولیک چین که از سوی دولت کمونیست مورد حمایت قرار می گیرد از به رسمیت شناختن اعتبار واتیکان امتناع کرده است، در حالی که بسیاری از روحانیون و کاتولیکهای غیر روحانی هنوز هم به پاپ وفادار بوده و این امر موجبات آزار و شکنجه آنها را فراهم می کند.

شرکت کنندگان در نشست واتیکان درباره استراتژی در چین نسبت به هزینه رنج کاتولیکهای چینی ادای احترام کردند، اما لیوبیانیان پس از نادیده گرفتن انتقادات اظهار داشت: این گزارش نشان می دهد که طی این سالها کلیسای کاتولیک چین چقدر سریع رشد کرده است.

مسئله انتصاب اسقفها در چین بدون موافقت واتیکان طی یک سال اخیر محور مناقشات پکن و مقر پاپ را تشکیل داده است.

چین در سال 1951 رابطه خود را با مقر پاپ قطع کرد و همچنین از رابطه با هر دولتی که با تایوان ارتباط دارند نیز سرباز زد، چرا که چین تایوان را بخشی از قلمرو خود می داند که جدا شده است. واتیکان تایوان را به عنوان یک دولت مستقل به رسمیت شناخته است. در حقیقت واتیکان تنها دولت اروپایی است که با تایوان رابطه رسمی دارد، اما طی اقدامات اخیر تمایل خود را به تنزل سطح رابطه خود با تایوان را نشان داده است.





همکاری کلیساهای ارتدکس روسیه و کاتولیک روم در زمینه مباحث اخلاقی و اجتماعی

نماینده کلیسای ارتدکس روسیه در اروپا و سفیر پاپی در اتریش بر اهمیت همکاری بین کلیسایی در موضوعات اجتماعی و اخلاقی تأکید کردند.

به گزارش مهر، طی دیدار اسقف هیلاریون و اسقف اعظم ادموند فرهات در اتریش ضرورت حفظ روابط مثبت میان کلیسای ارتدکس و کاتولیک مورد تأکید و توجه قرار گرفت.

نمایندگان کلیسای ارتدکس روسیه و کاتولیک روم همچنین از نتایج برگزاری همایش " دمیدن روح در اروپا" که اردیبهشت ماه 2006 در وین با حضور روحانیون ارتدکس و کاتولیک برگزار شد ابراز مسرت کردند.

اسقف هیلاریون اظهار داشت: همکاری میان ایمانداران کاتولیک و ارتدکس در مقابله چالشهایی چون لیبرالیسم و سکولاریسم حائز اهمیت است. باید پاسخهای مشترکی برای این چالشها فراهم کنیم؛ چرا که در فضای اجتماعی و اخلاقی موضع دو کلیسا به یکدیگر نزدیک است.