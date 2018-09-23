بهسازی ۷۸ روستای نهاوند در حال انجام است

حسن ظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه بازدید از روستاهای محروم «عشوند» و «برجک» از توابع بخش مرکزی نهاوند گفت: امروز همه قوا و مسئولان نظام برای آبادانی و توسعه روستاها قدم برمی‌دارند.

وی با بیان اینکه امروز باید از شرایط موجود برای توسعه و آبادانی استفاده کرد، گفت: با توجه به وجود اعتبار در حوزه عمران روستایی انتظار می‌رود روستاییان ضمن نوسازی و بهسازی منازل خود با توجه به تسهیلات موجود در بهسازی معابر روستایی نیز مشارکت کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان با اشاره به اینکه در ۸۷ روستای شهرستان نهاوند بهسازی در حال انجام است، گفت: در حال حاضر فاز اول بهسازی ۵۰ روستای شهرستان نهاوند به اتمام رسیده است.

وی بابیان اینکه شاخص بهسازی در شهرستان نهاوند ۶۰ درصد است، گفت: متأسفانه برخی روستاهای شهرستان نهاوند به سبب عدم استقبال اهالی و فراهم نشدن شرایط اجرای بهسازی؛ هنوز آسفالت و یا جدول‌کشی نشده‌اند که امیدواریم باهمت مردمی این موضوع در این روستاهای انگشت شمار نیز محقق شود.

ظفری با اشاره به ۷ واحد مسکونی در مسیر اصلی روستای «عشوند» که به روستای «برجک» متصل می‌شود، گفت: در صورت عقب‌نشینی و رعایت حریم جاده این محور آسفالت خواهد شد.

وی از در نظر گرفتن تسهیلات بلاعوض ۸ میلیون تومانی از محل منابع حساب ۱۰۰ امام برای مستضعفان خبر داد و گفت: ۱۷۹ فقره تسهیلات باارزش ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از منابع حساب ۱۰۰ امام خمینی (ره) برای شهرستان نهاوند در نظر گرفته‌شده که از این تعداد ۵۰ درصد به نیازمند اعطا و مابقی نیز در اختیار بنیاد مسکن شهرستان قرار دارد.