شلیک موشک «بدر۱ » به فرودگاه جیزان عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع یمنی از شلیک موشک بالستیک به فرودگاه جیزان عربستان خبر دادند.
بر اساس این گزارش؛ یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن موشک بالستیک از نوع بدر۱ به فرودگاه بین المللی جیزان شلیک کرد.
منابع یمنی اعلام کردند که یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن فرودگاه جیزان عربستان را با موشک بالستیک هدف قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع یمنی از شلیک موشک بالستیک به فرودگاه جیزان عربستان خبر دادند.
بر اساس این گزارش؛ یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن موشک بالستیک از نوع بدر۱ به فرودگاه بین المللی جیزان شلیک کرد.
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