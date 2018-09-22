شلیک موشک «بدر۱ » به فرودگاه جیزان عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع یمنی از شلیک موشک بالستیک به فرودگاه جیزان عربستان خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن موشک بالستیک از نوع بدر۱ به فرودگاه بین المللی جیزان شلیک کرد.