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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۲۱:۴۱

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره):

حمله ظالمانه به مردم بی سلاح خوزستان عزیز را به شدت محکوم می کنیم

حمله ظالمانه به مردم بی سلاح خوزستان عزیز را به شدت محکوم می کنیم

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در پیامی به آیت اله جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان، حمله ظالمانه به مردم بی سلاح خوزستان را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در پیامی به آیت اله جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز، مسئولین لشکری و استانی و خانواده  شهدای حمله تروریستی امروز اهواز، حمله ظالمانه به مردم بی سلاح خوزستان عزیز را به شدت محکوم کرد.

در پیام محمد مخبر آمده است: این عملیات رذیلانه سند دیگری بر عجز و ناتوانی دشمنان بین المللی و منطقه ای ایران در مقابله با مردم  و نیروهای مسلح مردمی ایران عزیز است.

رییس ستاد اجرایی فرمان امام ضمن عرض تسلیت به مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، ملت داغدار ایران و آیت اله جزایری نماینده ولی فقیه در استان  تاکید کرد این‌گونه حملات کور و رذیلانه نشانه عدم شناخت دشمن از مردم غیور و شجاع خوزستان عزیز است و قطعا ذره ای در اراده مردم ایران در ادامه راهی که امام خمینی(ره) ترسیم نموده است خلل وارد نکرده و مردم ایران را در راه مبارزه با دشمنان انقلاب اسلامی و تحقق  اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مصمم‌تر خواهد ساخت. مخبر در ادامه افزود: قطعا این حمله کور و ددمنشانه بی پاسخ نخواهد ماند و ان شاالله بزودی شاهد انتقام پشیمان کننده نیروهای سرافراز کشورمان خواهیم بود.

کد مطلب 4409393

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