رقابت های لیگ برتر تکواندو به تعویق افتاد

غلامرضا ابراهیمی رییس سازمان لیگ برتر تکواندو درگفتگو با خبرنگارمهر، پیرامون علت به تعویق افتادن مسابقات هفته سوم گفت : تیم های پاس، دانشگاه آزاد و سایپا باید درمسابقات جام باشگاه های آسیا شرکت کنند و برای آنکه به این باشگاه ها کمک کنیم تا با قدرت بیشتری درمسابقات حاضر شوند مسابقات این هفته لیگ را به تاخیر انداختیم .



وی اضافه کرد : از آنجا که مسابقات جام باشگاه های آسیا برای نخستین بار برگزار می شود و برای فدراسیون نیز قهرمانی و ماندن جام در ایران اهمیت بسزایی دارد، ترجیح دادیم مسابقات هفته سوم را با تاخیر برگزار کنیم .



وی ادامه داد : اولین دوره مسابقات جام باشگاه های آسیا ازاهمیت بالایی برخوردار است و تمام تیم ها به خصوص کره با بهترین نفرات خود به تهران خواهند آمد و ما با این تصمیم خواستیم تیم های داخلی برنامه های خود را برای حضور قدرتمند در این مسابقات اجرا کنند .



رییس سازمان لیگ درپاسخ به این سوال که آیا این تصمیم عقب نشینی سازمان لیگ در اجرای برنامه های خود نیست ، گفت : به هیچ عنوان بحث عقب نشینی مطرح نیست ما منافع ملی و باشگاهی خود را درنظرگرفتیم تا تیم ها با تمام نفرات خود تمرین کرده ومشکلات فنی و یا آسیب های احتمالی را رفع کرده و با قدرت درمسابقات ظاهرشوند. هدف اصلی ما تعامل با باشگاه هاست.



دبیر اجرایی ستاد برگزاری مسابقات جام باشگاه های آسیا وجام فجر درمورد آخرین اخبار این رقابت ها گفت : ستاد برگزاری مسابقات فعال و درحال انجام هماهنگی های لازم است و از هر نظر آماده شروع مسابقات هستیم ضمن اینکه تیم ژاپن هم اسامی خود را برای حضور در مسابقات به تهران ارسال کرده است .



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