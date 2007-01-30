  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۳:۱۴

رقابت های لیگ برتر تکواندو به تعویق افتاد

رقابت های لیگ برتر تکواندو به تعویق افتاد

هفته سوم از دور برگشت رقابت های لیگ برتر تکواندو باشگاه های کشور این هفته برگزار نخواهد شد.

غلامرضا ابراهیمی رییس سازمان لیگ برتر تکواندو درگفتگو با خبرنگارمهر، پیرامون علت به تعویق افتادن مسابقات هفته سوم گفت : تیم های پاس، دانشگاه آزاد و سایپا باید درمسابقات جام باشگاه های آسیا شرکت کنند و برای آنکه به این باشگاه ها کمک کنیم تا با قدرت بیشتری درمسابقات حاضر شوند مسابقات این هفته لیگ را به تاخیر انداختیم .

وی اضافه کرد : از آنجا که مسابقات جام باشگاه های آسیا برای نخستین بار برگزار می شود و برای فدراسیون نیز قهرمانی و ماندن جام در ایران اهمیت بسزایی دارد، ترجیح دادیم مسابقات هفته سوم را با تاخیر برگزار کنیم .

وی ادامه داد :  اولین دوره مسابقات جام باشگاه های آسیا ازاهمیت بالایی برخوردار است و تمام تیم ها به خصوص کره با بهترین نفرات خود به تهران خواهند آمد و ما با این تصمیم خواستیم تیم های داخلی برنامه های خود را برای حضور قدرتمند در این مسابقات اجرا کنند .

رییس سازمان لیگ درپاسخ به این سوال که آیا این تصمیم عقب نشینی سازمان لیگ در اجرای برنامه های خود نیست ، گفت : به هیچ عنوان بحث عقب نشینی مطرح نیست ما منافع ملی و باشگاهی خود را درنظرگرفتیم تا تیم ها با تمام نفرات خود تمرین کرده ومشکلات فنی و یا آسیب های احتمالی را رفع کرده و با قدرت درمسابقات ظاهرشوند. هدف اصلی ما تعامل با باشگاه هاست.

دبیر اجرایی ستاد برگزاری مسابقات جام باشگاه های آسیا وجام فجر درمورد آخرین اخبار این رقابت ها گفت : ستاد برگزاری مسابقات فعال و درحال انجام هماهنگی های لازم است و از هر نظر آماده شروع مسابقات هستیم ضمن اینکه تیم ژاپن هم اسامی خود را برای حضور در مسابقات به تهران ارسال کرده است .
کد مطلب 440940

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها