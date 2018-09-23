۲۳ درصد بودجه شهرداری گرگان تاکنون محقق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، نود و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان شامگاه شنبه با حضور اعضای شورای شهر، شهردار و مدیران شهرداری برگزار شد.

در این جلسه ابتدا علی اصغر یوسفی، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان از برگزار کنندگان مراسم عزاداری امام حسین (ع) و از پاکبان و پرسنل خدمات شهری برای زحماتشان در این دهه تشکر کرد.

گزارش درآمد شهرداری و بودجه محقق شده توسط مسئول درآمد شهرداری گرگان و مدیران مناطق چندگانه در دستور کار شورا قرار داشت.

مهدی باقری، مسئول درآمد شهرداری گرگان در این جلسه اظهار کرد: از ابتدای سال تا ۳۰ شهریور درآمد شهرداری ۵۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده و برای این مدت پیش بینی ما ۱۱۷ میلیارد تومان بود. در مدت مشابه سال قبل این رقم ۶۴ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: این رقم محقق شده نسبت به بودجه سالیانه ۲۳ درصد و نسبت به پیش بینی ۶ ماهه ۴۹ درصد است.

درآمد به تفکیک سرفصل ها

مسئول درآمد شهرداری گرگان تصریح کرد: درآمد ما از عوارض در این مدت، ۳۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود که این رقم در سال گذشته ۳۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است.

وی اضافه کرد: درآمد عوارض اختصاصی تبصره ۲ ماده ۳۹، سه میلیارد و ۸۸۸ میلیون تومان بوده که همین رقم برای مدت مشابه سال قبل ۶ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان بود.

باقری اظهار کرد: درآمد حاصل از فروش اموال شهرداری سه میلیارد تومان بوده که در سال گذشته شهرداری از این کد چهار میلیارد تومان درآمد داشته است.

وی گفت: در سرفصل کمک دولت و سازمان های دولتی نه در سال قبل و نه امسال رقمی به شهرداری تخصیص داده نشده است.

باقری بیان کرد: در کد سایر منابع که اعم از وام، فروش اموال، سرمایه گذاری است، چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان درآمد داشتیم که این رقم در مدت مشابه سال گذشته دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بود.

درصد درآمدهای محقق شده بودجه

مسئول درآمد شهرداری گرگان افزود: در مجموع درآمد محقق شده، ۴۶ درصد مربوط به بهای عوارض و خدمات ساختمانی، ۱۲ درصد مختص جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، ۶ درصد فروش اموال غیرمنقول، سه درصد مال التجاره ساختمان ها و تأسیسات، ۲۴ درصد مالیات بر ارزش افزوده، هشت درصد سایر منابع، یک درصد به تخلف ماده ۳۹ تعلق دارد.

باقری گفت: ۹۷ میلیارد تومان درآمد از فروش اموال پیش بینی شد که فقط سه میلیارد تومان آن محقق شده است.

درآمد مناطق سه گانه

وی به تفکیک، درآمد ۶ ماهه بودجه مناطق شهرداری گرگان را بیان کرد.

منطقه یک توانسته بود ۹۶ درصد درآمد را محقق کند. پیش بینی درآمد ۱۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بود که ۱۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان آن محقق شده بود.

منطقه دو شهرداری گرگان توانسته بود ۶۹ درصد درآمد را محقق کند؛ پیش بینی درآمد ۱۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بود که هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان آن محقق شده بود.

شهرداری منطقه سه توانسته بود ۱۰۱ درصد بودجه را محقق کند؛ پیش بینی درآمد ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود که شهرداری این منطقه توانسته بود ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان درآمد کسب کند.