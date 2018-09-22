ظرفیت روستاییان در توسعه اقتصادی استان به کار گرفته شود

ب‌ه گزارش خبرنگار مهر، ماشاء الله نعمتی شامگاه شنبه در مراسم تودیع و معارفه بخشدار مرکزی سلسله با اشاره به اینکه مخاطب اصلی ما شخصی مسئولیت پذیر است و می طلبد بخشداران هر گونه اتفاق و رخدادی چه از لحاظ امنیتی، سیاسی، بحران ها و... را در کوتاه ترین زمان ممکن به فرماندار اطلاع رسانی کنند، گفت: توصیه ما به بخشداران این است که در زمینه مباحث مختلف به روز و نسبت به وقایع و موضوعات اشرافیت کامل داشته باشند و با شناسایی موضوعات سیاسی، امنیتی و موارد اجتماعی به صورت مستند و مستدل آن را گزارش کنند.

وی گفت: باید از ظرفیت های مردم در روستاها استفاده و برای پیش برد امورات به ویژه مسائل اقتصادی از توانایی های مردم استفاده کرد. سعی کنیم در رفتار سیاسی همه را ببینیم زیرا ما نماینده تمام مردم هستیم.

سرپرست دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری تاکید کرد: ملاک عمل برای ما باید قانون و اخلاق اسلامی باشد و با توجه به فضای کنونی کشور و جنگ اقتصادی غرب علیه ملت ایران نیاز امروز جامعه ما همدلی و وحدت است و باید با دوری از تفرقه افکنی به فکر تولید ملی باشیم. ‌