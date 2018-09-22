برخی افراد دریافت کننده تسهیلات فعالیت اقتصادی نداشته اند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین مزارعی افزود: بانکهای استان باید لیست این افراد را در اختیار ستاد قرار دهند.

وی با بیان اینکه به دلیل نوسانات نرخ ارز نباید تولید کننده های واقعی را در فشار قرار داد، افزود: حمایت از کارآفرینان موفق و جلوگیری از پرداخت های بی ضابطه به افراد خاص هر دو خدمت به اقتصاد کشور است و بانکها در اخذ وثیقه متناسب با اعتبار پرداختی به هیچ وجه کوتاه نیایند.

مزارعی اظهار داشت: برخی طرحهایی که در استان راه اندازی و اکنون از چرخه تولید خارج شده اند به دلیل عدم توجیه اقتصادی آن طرح بوده است و برابر قانون توجیه اقتصادی نهایی طرح های تولیدی بر عهده کارشناسان حوزه بانکی است.

وی افزود: بانکها موظفند در راستای جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال نسخه ای از طرح توجیهی مربوطه را برای نظرخواهی به اداره کل بازرسی و ستاد اجرایی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان ارسال کنند.

وی داعش را نمونه ای از سپاه عمربن سعد دانست که در مقابل اسلام ایستاده است.

مزارعی تصریح کرد: کار مدیران و مسئولان همان امر به معروف و نهی از منکر در حوزه جنگ اقتصادی است که دشمن با ضربه زدن به ایران و اسلام به راه انداخته است.