یک روز عزای عمومی در خوزستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حادثه تروریستی روز شنبه در حین رژه نیروهای مسلح در اهواز و به شهادت رسیدن ۲۵ نفر از شهروندان خوزستانی، نماینده ولی فقیه در خوزستان و استاندار این استان با انتشار پیامی مشترک، روز دوشنبه را عزای عمومی اعلام کردند.

در این بیانیه آمده است: حادثه تروریستی امروز در مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس در اهواز که با قصد به شهادت رساندن هم میهنان عزیزمان صورت گرفت، بار دیگر چهره پلید دشمنان کوردل نظام و ملت شریف ایران را نمایان کرد.

در این بیانیه عنوان شده است: دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی و عوامل مزدور آنها تصور می‌کنند با حرکات تروریستی و ضدمردمی، می توانند در بین مردم شریف خوزستان انشقاق ایجاد کنند. آنها باید بدانند با هوشیاری مردم و مسئولان در دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی کشور حرکات کور آنها هیچ گاه به نتیجه نخواهد رسید و مردم خوزستان ثابت قدم تر از گذشته در کنار همدیگر برای اعتلا ایران عزیز تلاش خواهند کرد.

این بیانیه نماینده ولی فقیه در استان و استاندار خوزستان تصریح شده است: حمله تروریست ها به مراسم رژه نیروه های مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس در اهواز که منجر به شهادت و زخمی شدن تنی چند از هموطنان عزیزمان شد مایه تاثر و تالم گردید. به همین منظور روز دوشنبه دوم مهر ماه در سراسر استان عزای عمومی اعلام می شود و از تمامی اقشار مردم شریف خوزستان دعوت می شود تا در مراسم تشییع پیکر شهدای این حادثه تروریستی در روز دوشنبه در اهواز حضور بهم رسانند.