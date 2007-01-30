برنامه رقابت های لیگ برتر والیبال تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این روابط عمومی فدراسیون والیبال زمان برگزاری دیداربین تیم های بانک کشاورزی با آیدانه چالدران و پیکان با آذرپیام ازهفته هشتم را روز شنبه چهاردهم بهمن ماه اعلام کرده بود اما به علت در اختیار نبودن سالن شهدای هفتم تیر، این مسابقات روز جمعه درسالن اختصاصی فدراسیون والیبال انجام می شود.



اما تا پایان هفته هفتم این رقابت ها سه تیم پیکان، سایپا و گل گهرسیرجان بدون باخت با 14 امتیاز به ترتیب با معدل امتیازات برده و باخته 248/1 ،138/1 و 106/1 مکان های اول تا سوم جدول را در اختیار دارند.



مکان چهارم جدول دراختیار اتکاست که 11 امتیازی است و سه باخت را در کارنامه دارد. اما 5 تیم 10 امتیازی پگاه ارومیه ( معدل 001/1 ) آذر پیام ارومیه ( معدل 990/0 )، برق (معدل 976/0 )، پتروشیمی ماهشهر(معدل 973/0) و استقلال گنبد (معدل957/0 ) رتبه های پنجم تا نهم جدول را در اختیار دارند.



مکان دهم جدول متعلق به تربیت بدنی اصفهان است که 9 امتیازی است و دوتیم بانک کشاورزی و آیدانه چالدران بدون داشتن حتی یک پیروزی درکارنامه خود با 7 امتیاز و معدل 861/0 و 853/0 درمکان های یازدهم و دوازدهم قرار دارند.



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