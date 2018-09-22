پکن دیدار فرمانده بلندپایه ارتش چین از آمریکا را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، دولت چین در واکنش به تحریمهای جدید واشنگتن علیه پکن که به بهانه همکاری نظامی این کشور بزرگ آسیایی با روسیه وضع شده است، سفر یک فرمانده بلندپایه نیروی دریایی این کشور به آمریکا را لغو کرد.

وزارت دفاع ملی چین در بیانیه ای اعلام کرد که «طرف چینی تصمیم برای لغو فوری سفر فرمانده نیروی دریایی ارتش آزاد خلق چین- شِن جینلانگ- را که در بیست و سومین کنفرانس بین المللی نیروی دریایی شرکت کرده و قصد داشت از آمریکا دیدن کند- اعلام می کند».

گفتنی است که پنج شنبه گذشته، وزارت امور خارجه آمریکا سازمان تهیه و تحویل آماد دفاعی پکن موسوم به «وزارت توسعه تجهیزات جنگی»(EED) را به بهانه «معاملات قابل توجه» با صادرکننده تجهیزات نظامی روسیه (روسوبورون اکسپورت) مورد تحریم قرار داد.

سخنگوی وزارت دفاع ملی چین اعلام کرد: «رویکرد آمریکا نقض فاحش هنجارهای بنیادین روابط بین المللی، و جلوه کاملی از هژمونی، و ایجاد شکافی جدی در روابط میان دو کشور و ارتش آنهاست».

لازم به ذکر است که روز شنبه، وزارت خارجه چین سفیر آمریکا در پکن را در اعتراض به تحریمهای وضع شده از سوی واشنگتن احضار کرد. پکن هدف از این اقدام را ابلاغ مراتب اعتراض رسمی این کشور به تحریم های اخیر واشنگتن اعلام کرد.