واقع گرایی کلید حل عصبانیت در زندگی مشترک است

به گزارش خبرنگار مهر ، حتی در برخی شرایط نیز احساس می کنید که نظر شما هیچ ارزشی برای همسرتان ندارد و فقط به حرفها و خواسته های خود اهمیت می دهد.

حتی در برخی موارد ممکن است احساس کنید شریک زندگی شما ، هزینه زندگی و حتی هزینه های شخصی خود را آن طور که خودش صلاح بداند صرف می کند و نظرات شما را نادیده می گیرد.

در چنین مواردی به توصیه کارشناسان سعی کنید مسائل را خیلی خصوصی نپندارید و بدون مطرح کردن آن با همسرتان با اعضای خانواده یا حتی دوستان راجع به آن صحبت نکنید ، زیرا این کار مورد را بغرنج تر خواهد کرد و موجب تشدید حس نارضایتی و خشم تان خواهد شد.

بزرگ ترین صدمه ای نیز که به شما می زند این است که به تدریج نوعی احساس شکست در رابطه را تجربه خواهید کرد و محبت و علاقه رفته رفته از بین می رود.

مشکل دیگری که در این میان حاصل می شود این است که هر روز منتظر موضوعی جدید خواهید بود در صورتی که همسرتان و رفتارش نه تنها تغییر نخواهد کرد بلکه ممکن است به دلیل مواجهه با سردی شما به نوعی حالت دفاعی و سختی بیشتر نیز منجر شود.

بهترین کار در چنین مواردی این است که در یک فرصت مناسب زمانی را با همسرتان خلوت کنید و رو در روی هم در یک فضای اران نشسته راجع به رفتار و یا گفتار وی با او صحبت کنید اما نکته مهم این است که در این گفتگو نباید موضوع را به نحوی طرح کنید که انگار قصد مقصر جلوه دادن او و یا متهم کردن وی را دارید.

بلکه می توانید به او بگویید که از رفتار و گفتارهایش در زمانهای مختلف چه احساسی را پیدا کرده اید.

در این موارد از او بپرسید که منظور او از انجام اعمال یا مطرح کردن گفته های خاص چه بوده ، زیرا ممکن است او با طرز فکر خاص خود عمل کرده و اصلا آگاه نبوده که در حال ناراحت ساختن شماست.

به او بگویید که قصدتان اصلاح رابطه است و گرنه ، نمی خواهید او را مقصر جلوه دهید. حتی اگر از کاری یا حرفی نیز رنجیده اید باز هم همسرتان را دوست دارید و نگران سست شدن رابطه هستید. پس از او بخواهید با شما همکاری کند تا رابطه تان بهتر و صمیمانه تر پیش رود تا هر دو احساس رضایت بیشتری نمایید.