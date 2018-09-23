اعلام برنامه جدید تالارهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، برنامه تالارهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر در حالی اعلام شد که یک نمایش جدید روز یکشنبه هشتم مهر ماه در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه می رود.

«سیم و سُرمه» عنوان نمایش جدیدی به نویسندگی و کارگردانی روزبه حسینی است که از روز یکشنبه هشتم مهر ماه طی ۲ نوبت ساعت های ۱۸ و ۲۰ با مدت ۵۰ دقیقه با بازی سیما شُکری و میثم غنی‌زاده در تالار سایه تئاتر شهر روی صحنه خواهد رفت.

در تالار قشقایی نمایش «عند از مطالبه» به نویسندگی مرتضی شاه کرم، کارگردانی سامان خلیلیان و بازی پروا آقاجانی، ابتسام بغلانی، جواد پولادی، آتیه جاوید، حسام‌ خلیل نژاد، محمد زوار بی ریا، مرتضی شاه کرم، الهه شه پرست، احمد صمیمی، سلمان فرخنده، سید علی موسویان ساعت ۱۹ با مدت زمان ۷۵ دقیقه میزبان علاقه مندان تئاتر است.

نمایش «مرگ و پنگوئن» به نویسندگی محمد چرم شیر و کارگردانی پیام دهکردی نیز ساعت ۲۰:۳۰ با مدت زمان ۸۰ دقیقه در تالار چهارسو به صحنه می رود. در این نمایش مهران امام‌بخش، عباس جمالی، محمدحسین زیگساری، محمد شهبازطهرانی، فرید قبادی، عارفه لک، امین موحدی‌پور، باران وقارکاشانی به عنوان بازیگر حضور دارند.

در پلاتو اجرا نیز نمایش «نقل عاشقی» به نویسندگی و کارگردانی ساجد قدوسیان و بازی کامران مبشری، زهره کدخدازاده، ساجد قدوسیان ساعت ۱۸ با مدت زمان ۵۰ دقیقه روی صحنه می‌رود.