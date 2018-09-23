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۱ مهر ۱۳۹۷، ۹:۰۵

به مناسبت هفته دفاع مقدس؛

نشست نویسندگان و داستان‌نویسان استان بوشهر برگزار می‌شود

نشست نویسندگان و داستان‌نویسان استان بوشهر برگزار می‌شود

بوشهر - مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر از برگزاری نشست نویسندگان و داستان نویسان استان بوشهر به مناسبت هفته دفاع مقدس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مردانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دفاع مقدس برگی زرین از تاریخ معاصر ایران است که تأثیرات شگرفی در جامعه داشته است و آثار خود را در عرصه هنر با شکل‌گیری ادبیات دفاع مقدس نشان داده است.

وی افزود: استفاده از شیوه‌های هنری از برترین راهکارها برای حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس محسوب می‌شود و برای پرورش نسل جدید هنرمندان انقلابی باید اهتمام ویژه داشت.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر خاطرنشان کرد: نشست نویسندگان و داستان نویسان استان بوشهر به مناسبت هفته دفاع مقدس با عنوان «دریایی که می‌ماند» با حضور مهدی کاموس نویسنده و پژوهشگر سرشناس کشور پنجشنبه پنجم مهرماه ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه در حسینیه عاشقان ثارالله بوشهر برگزار می‌شود.

مردانی با بیان اینکه حضور در این نشست آزاد و رایگان است، گفت: علاقمندان برای ثبت‌نام می‌توانند به سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر مراجعه کنند.

مهدی کاموس تاکنون کتاب‌هایی نظیر «مبانی زندگینامه داستانی»، «نیایش نسل سرخ»، «با خدا مشورت کردم»، «مرغ حق»، «نخل بهشتی»، چند جلد از تاریخ شفاهی ادبیات کودک و نوجوان ایران و... را به رشته تحریر درآورده است.

همچنین داوری چندین کنگره‌های ادبی، داوری بخش زندگینامه داستانی کنگره کتاب سال دفاع مقدس و کنگره ربع قرن کتاب دفاع مقدس در کارنامه هنری این نویسنده و پژوهشگر دیده می‌شود.

کد مطلب 4409553

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