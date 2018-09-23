کارگاه های ترغیب جوانان به ازدواج افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خطیبی صبح یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان قرچک ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) ویاران باوفای آن حضرت و آرزوی قبولی عزاداریها، به ذکر مهمترین مشکلات جوانان پرداخت و تأکید داشت: ادارات متولی در بحث کاهش طلاق و افزایش ازدواج برنامهریزی مناسبی انجام دهند و با افزایش کمی و کیفی جلسات و کارگاههای مشاورهای، اقدام مؤثری در جهت کاهش طلاق و افزایش میل جوانان به مقوله ازدواج انجام دهند.
وی در رابطه با اجرای برنامههای نشاط اجتماعی در حوزه جوانان تأکید داشت و از دستگاههای متولی خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات، اجرای برنامهها را در دستور کار قرار دهند.
خطیبی همچنین تقویت سازمانهای مردمنهاد را از ضروریات جوامع امروزی دانست و اظهار داشت: دستگاهها باید حمایت لازم را در راستای تقویت و افزایش این تشکلها داشته باشند.
سرپرست فرمانداری قرچک تأکید کرد: ادارات شبکه بهداشت و درمان، ورزش و جوانان، بهزیستی، دانشگاهها و آموزشوپرورش نسبت به افزایش کمی و کیفی برگزاری کارگاههای مشاوره در راستای ترغیب جوانان به امر ازدواج اقدام کنند.
رئیس ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان قرچک بیان داشت: شبکه بهداشت و درمان نسبت به اجرای برنامههای آگاهسازی در راستای پیشگیری از بیماریهای مقاربتی در بین جوانان و نوجوانان در سطح مدارس و دانشگاهها اقدام کند.
گفتنی است جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان قرچک به ریاست بهمن خطیبی سرپرست فرمانداری و با حضور علیرضا جعفری معاون سیاسی انتظامی فرمانداری، محسن خادمی رئیس اداره ورزش و جوانان و دیگر اعضا در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
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