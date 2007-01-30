صمیمیت مسحورکننده

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم دومین ساخته شهید ثالث در سال 1353 است. نخستین ساخته این کارگردان "یک اتفاق ساده" بود که در زمان خود اتفاقی متفاوت در سینمای ایران را رقم زد. شهید ثالث در فرانسه تحصیل کرده و تحت تاثیر فیلمسازان فرانسوی بود. مولفه های آثار موج نو فرانسه به اندازه ای در ذهن این کارگردان جای گرفته بود که وی در نخستین ساخته خود بسیاری از این مولفه ها را به کار بست.



اما در "طبیعت بیجان" اصل و اساس کار را ساختار تشکیل می دهد. داستان بسیار کوتاه و به عبارتی یک خطی است و تنها در پایان اثر یک اتفاق می افتد. کل فیلم روایت زندگی مردی سالخورده است که به عنوان سوزنبان قطار در منطقه ای دورافتاده و کلبه ای کوچک فعالیت می کند. تنها فرزند این زوج پیر در خدمت سربازی است. روزی بازرس راه آهن همراه دو کارمند به محل خدمت پیرمرد می آیند و مدتی کوتاه پس از رفتن این افراد، سوزنبانی جوان با حکم بازنشستگی پیرمرد به کلبه آنها می رود. وی برای فهمیدن مفهوم بازنشستگی به اداره خود سری می زند، اما جواب سربالا می شنود و در زمان گم می شود.



ریتم فیلم بسیار کند است و کل اثر نشان دادن فعالیت هایی است که به صورت روزمره زوج سالخورده انجام می دهند. حضور یکروزه پسر آنها که از سربازی به این محل آمده و حضور بازرسان و سپس آمدن سوزنبان جوان کل اتفاقات فیلم را شامل می شود. با این وجود حقیقت ناب و تلخی که در اثر وجود دارد و دقت عجیبی که شهید ثالث در انتخاب نماها، میزانسن ها، رنگ صحنه و سایر جزئیات ساده اثر به کار برده، بیننده علاقمند به سینمای غیرداستانی را مجذوب می کند.



"طبیعت بیجان" اشاره کنایه آمیز به انسان هایی است که مشغول کار و فعالیت هستند، اما چنان از نظر دیگر افراد و حتی کارفرمایان خود فراموش شده اند که انگار هرگز وجود نداشته اند. سوزنبان پیر با آنکه در کار خود بسیار دقیق است و بر اساس برنامه 30 ساله هر روز به انجام وظیفه می پردازد، اما به اندازه ای فقیر است که برای امرار معاش به قالیبافی همسر خود اتکا دارد. او چنان از جلوه های تمدن و پیشرفت دور است که انگار در کره ای دیگر زندگی می کند. او حتی مفهوم بازنشستگی را نمی داند و این خبر برای او بسیار آزاردهنده است. او حتی سرپناهی برای خود ندارد.



در این فیلم که به سینمای نئورئالیسم تعلق دارد، در لایه های زیرین و پنهان اثر به مفاهیم و مسایل سیاسی اشاره می شود. انسانی فراموش شده، تنها و بی کس که از سوی صاحب کاران خود استثمار می شود. آنها جوانی و توان او را به خاطر جهل، به بهای اندک که نه، به هیچ می برند و برای او جز حرمان و فقر چیز دیگری باقی نمی گذارند. این مسایل در زمانی مطرح می شود که حکومت وقت خود را قیم مردم می داند و توجه به محرومان جامعه را اولویت اصلی دولت معرفی می کند.



جهل سوزنبان بیش از آنکه حاصل انفعال و تلاش اندک وی باشد، به خاطر دور نگه داشته شدن از آگاهی های عمومی جامعه اتفاق می افتد. این شخصیت به نوعی تبعید شده تا هیچ نداند و چشم و گوش بسته کار تکراری خود را انجام دهد. این کار هر چند در جایگاه خود اهمیت زیادی دارد و اشتباه سوزنبان باعث مرگ عده ای می شود یا حتی می تواند کار حمل و نقل ریلی را مدتی مختل کند، اما حتی حقوق اولیه این انسان به او داده نمی شود و از تمامی مواهب اصلی انسانی دور می ماند.



در "طبیعت بیجان" همه چیز بی روح و ساکن است. اما تنوع بصری عجیبی که شهید ثالث با انتخاب نماهای متعدد از زوایای مختلف، بازی های بسیار خوب و رنگ غالب صحنه و لباس بازیگران در فیلم به وجود می آورد، ذهن بیننده را اغنا می کند. در این بین استفاده از سکوت مرموزی که در فیلم وجود دارد، بیش از هر آهنگ و نوای دیگر با ساختار اثر هماهنگ می شود. تنها صدایی که سکوت را به هم می زند، حرکت قطار از روی ریل است که با هیاهوی بسیار رد می شود و سوزنبان را نادیده می گیرد.



در این فیلم شخصیت ها به گونه ای طراحی می شوند که بیننده نسبت به این افراد احساس نوعی همدردی دارد و این مسئله باعث می شود شخصیت های داستان با آنکه از فضای شهری و روز جامعه بسیار دور هستند، در اطراف ما و آشنا به نظر برسند. این نکته در داستان نوعی حرکت و علاقمندی به تماشا را به وجود می آورد. نکته دیگر ارایه سیر داستان ساده به گونه ای است که بیننده برای فهمیدن سرنوشت این شخصیت ها حاضر به تماشای کل فیلم می شود. دیگر اینکه هر چند ریتم قصه به طور کلی بسیار کند است، اما یکدستی و روانی خاصی دارد و به هیچ وجه ذهن را آزار نمی دهد.



این فیلم یک ویژگی دیگر هم دارد که چندان قابل تعریف نیست. "صمیمیت" واژه ای است که معمولا برای نزدیکی و به دل نشستن پدیده یا فردی استفاده می شود و بازتاب خوشایندی دارد. اما این فیلم با آنکه تلخ و آزارنده است، اما صمیمیت عجیبی در آن موج می زند که بیننده را مسحور می کند و امکان قطع تماشای فیلم را از او می گیرد. مهمتر اینکه، فیلم پس از اتمام، مخاطب را رها نمی کند و بیننده را به سمت شناخت چنین افراد فراموش شده ای سوق می دهد و به نوعی حس نوعدوستی آنها را تحریک می کند.



"طبیعت بیجان" در حالی به نام شهید ثالث ثبت می شود که مرتضی ممیز و هوشنگ بهارلو او را در کارگردانی این فیلم یاری می کنند. البته این فیلم همانند "یک اتفاق ساده" مورد استقبال و توجه منتقدان و نویسندگان سینمایی کشور قرار می گیرد. در "طبیعت بیجان" بنیادی، زهرا یزدانی، حبیب اله سفریان، محمدعلی نقی کنی، مجید بقایی و هدایت اله نوید به ایفای نقش پرداختند. ین فیلم 93 دقیقه ای در بخش مسابقه جشنواره برلین برنده خرس نقره ای بهترین کارگردانی شد. "طبیعت بیجان" یکشنبه هشتم بهمن از شبکه چهار پخش شد.