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۱ مهر ۱۳۹۷، ۹:۲۵

ابتکار زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در اسلامشهر را نواخت

ابتکار زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در اسلامشهر را نواخت

اسلامشهر- زنگ آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس در اسلامشهر دقایقی پیش با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به صدا در آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار صبح یک شنبه و هم زمان با یکم مهرماه با حضور در مدرسه ام البنین اسلامشهر، زنگ بازگشایی مدارس را نواخت و هم زمان با طنین انداز شدن صدای زنگ، سال تحصیلی ۹۸-۹۷ در مدارس اسلامشهر به طور رسمی آغاز شد.

در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید که به طور همزمان در مدارس سراسر کشور برگزار شد، پس از نواخته شدن زنگ بازگشایی مدارس توسط معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، مسئولین اسلامشهر به سخنرانی پرداختند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده قرار است دقایقی را در جمع دانش آموزان و اولیا و مربیان آن ها سخنرانی کند.

در این مراسم، مسعود مرسلپور سرپرست فرمانداری اسلامشهر و حجت الاسلام نوروزی امام جمعه این شهر نیز حضور داشتند.

کد مطلب 4409590

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