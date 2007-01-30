تحویل موقت و برقدار شدن سه پست نیروگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی کاغذچی با اشاره به این که این پروژه ها شامل طرح پست های فشار قوی نیروگاه شیروان و نیروگاه ارومیه است، در این زمینه اظهار داشت: پست فشار قوی نیروگاه شیروان که به منظور انتقال برق تولیدی نیروگاه شیروان به شبکه سراسری برق ساخته شده است، به تازگی به بهره بردار تحویل موقت گردید.

مدیر طرح توسعه پست های فشار قوی سازمان توسعه برق ایران با بیان این که عملیات نصب تجهیزات ، تست و راه اندازی این پست از بهمن ماه سال 84 آغاز شده بود ، یاد آور شد: احداث این پست به تازگی به شرکت برق منطقه ای خراسان به عنوان بهره بدرار طرح تحویل موقت شده است و 5/12 میلیارد تومان هزینه در بر داشته است.

کاغذچی در ادامه به تحویل موقت پست فشار قوی نیروگاه ارومیه اشاره کرد و گفت: این پست نیز به منظور انتقال برق تولیدی نیروگاه ارومیه به شبکه سراسری احداث شده است.

وی با اشاره به این که این نیروگاه در 4 واحد گازی در حال ساخت است، اضافه کرد: به همین منظور پست فشار قوی این نیروگاه نیز در 4 بی نیروگاهی و 6 خط خروجی 230 کیلو ولت توسط شرکت پارسیان در 25 کیلومتری ارومیه احداث شده است.

مدیر طرح پست های فشار قوی سازمان توسعه برق ایران با بیان این که عملیات اجرایی این طرح از اردیبهشت ماه امسال آغاز شده بود ، خاطرنشان ساخت: پست فشار قوی نیروگاه ارومیه در تاریخ 16 شهریور ماه امسال به طور موقت برقدار شده بود اما در نهایت بر اساس نیاز نیروگاه در تاریخ 16 دی ماه سال جاری به طور دائم برقدار گردید.

کاغذ چی بهره بردار این طرح را شرکت برق منطقه ای آذربایجان عنوان کرد و افزود: احداث این طرح نیز بالغ بر 7 میلیارد ریال هزینه در برداشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برقدار شدن پست 230 کیلوولت نیروگاه جهرم اشاره کرد و گفت: این پروژه از نظر کیفیت و زمان اجرا به عنوان یکی از پست های نمونه سازمان توسعه برق ایران محسوب می شود.

مدیر طرح توسعه پست های فشار قوی سازمان توسعه برق ایران با اشاره به این که نیروگاه جهرم یکی از اولویت های وزارت نیرو محسوب می شود، اظهار داشت: با توجه به این اولویت و با تاکید و پیگیری های مدیر عامل سازمان و تلاش های پیمانکار مربوط ، این پروژه 5 ماه زودتر از برنامه قرار دادی تست و تکمیل شده است.

کاغذچی با اشاره به این که عملیات اجرایی این طرح از ابتدای سالجاری آغاز شده بود، تصریح کرد: با تلا شهای فراوان همه دست اندرکاران طرح ، عملیات نصب ، تست و راه اندازی این پست در کمتر از 40 روز صورت گرفت که از این نظر نیز به عنوان یک کار موفق و ویژه تلقی می گردد.

مدیر طرح توسعه پست های فشار قوی سازمان توسعه برق ایران یاد آور شد: این پست نیروگاهی بلافاصله پس از تکمیل خط 230 کیلوولت انتقال نیرو، برقدار خواهد شد.