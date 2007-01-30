خسرو شکیبایی فعالترین بازیگر جشنواره فیلم فجر امسال است

به گزارش خبرنگار مهر، شکیبایی امسال در فیلم های سینمایی "اتوبوس شب" کیومرث پوراحمد، "دست های خالی" ابوالقاسم طالبی و "رئیس" مسعود کیمیایی حضور دارد. وی سال 1323 در تهران متولد شد و دانش آموخته رشته بازیگری از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. او تا پیش از انقلاب فقط در عرصه تئاتر فعالیت داشت و فعالیت حرفه ای در عرصه سینما را با بازی در فیلم "خط قرمز" ساخته مسعود کیمیایی در سال 1361 آغاز کرد. وی تاکنون در 41 فیلم ایفای نقش کرده است.





باران کوثری و پوریا پورسرخ در نمایی از فیلم "روز سوم"

نیوشا ضیغمی امسال با دو فیلم سینمایی "اخراجی ها" به کارگردانی مسعود ده نمکی و "گناه من" مهرشاد کارخانی در جشنواره حضور دارد. این بازیگر جوان فعالیت خود در زمینه بازیگری سینما را از سال 1383 آغاز کرده است. وی در این سال در فیلم های "تردست"، "شوریده" و "مواجهه" ایفای نقش کرد. دو فیلم حاضر در جشنواره نیز در سال 85 ساخته شده اند.



مریلا زارعی نیز امسال دو فیلم در جشنواره فجر دارد. "دست های خالی" کار جدید ابوالقاسم طالبی و "آفتاب بر همه یکسان نمی تابد" عباس رافعی حضور وی در جشنواره امسال را تشکیل می دهد. این بازیگر متولد سال 1353 و دانش آموخته مهندسی علوم صنایع غذایی است. وی فعالیت در زمینه بازیگری را از سال 1373 با سریال تلویزیونی "کارآگاه علوی" آغاز کرد. پس از آن در چند سریال و تله تئاتر تلویزیونی دیگر حضور یافت و فعالیت در سینما را با حضور در فیلم "پاتک" ساخته علی اصغر شادروان در سال 1374 آغاز کرد. وی تاکنون در 19 فیلم سینمایی حضور داشته است.



حضور پانته آ بهرام در جشنواره فجر امسال با دو فیلم سینمایی "اقلیما" به کارگردانی محمدمهدی عسگرپور و "بچه های ابدی" پوران درخشنده شکل می گیرد. بهرام متولد اسفند 1348 در تهران است. وی دانش آموخته مدرسه هنر و ادبیات صدا و سیما در رشته بازیگری و رشته نمایش دانشگاه تهران است. وی کار خود را تئاتر آغاز کرد و با نمایش "شب بخیر مادر" به کارگردانی محمد یعقوبی شناخته شد. فعالیت در سینما را از سال 1377 با بازی در فیلم "زشت و زیبا" آغاز کرده و تجربه حضور در هفت فیلم سینمایی را دارد.



پوریا پورسرخ دیگر بازیگر سینمای ایران است که با دو فیلم "مصائب دوشیزه" ساخته مسعود اطیابی و "روز سوم" به کارگردانی محمدحسین لطیفی در جشنواره فجر امسال حضور دارد. این بازیگر پس از بازی در سریال های تلویزیونی شناخته شد و با بازی در فیلم "جنایت و جنحه" ساخته حمیدرضا محسنی در سال 84 وارد عرصه سینما شد.



مهران رجبی دیگر بازیگری است که دو فیلم در جشنواره فجر امسال دارد. وی با "قاعده بازی" به کارگردانی احمدرضا معتمدی و "مینای شهر خاموش" ساخته امیرشهاب رضویان در این جشنواره حضور دارد. وی متولد سال 1340 کرج و لیسانس رشته گرافیک از دانشگاه تهران و فوق لیسانس گرافیک از دانشگاه تربیت مدرس است. وی حضور در سینما را از سال 1378 با حضور در فیلم "کودک و سرباز" آغاز کرد و تاکنون 18 فیلم بازی کرده است.



اکبر عبدی نیز که مدتی از سینما دور بود، امسال با فیلم "اخراجی ها" ساخته مسعود ده نمکی و "قاعده بازی" احمدرضا معتمدی به جشنواره فجر آمده است. این بازیگر پس از دریافت مدرک دیپلم از سال 1358 با نمایش‌های آماتوری فعالیت هنری‌ خود را آغاز کرد. وی سال 1362 به تلویزیون رفت و در مجموعه "محله برو بیا" بازی کرد که مورد توجه کارگردان ها و فیلمسازان قرار گرفت. وی سال 63 با نقش آفرینی در فیلم "جنجال بزرگ" خود را به عنوان بازیگر نقش‌های کمدی شناساند. وی تاکنون در 42 فیلم سینمایی ایفای نقش کرده است.



بهرام رادان امسال فیلم های سینمایی "سنتوری" ساخته داریوش مهرجویی و "خون بازی" کاری از رخشان بنی اعتماد را در جشنواره فجر دارد. این بازیگر متولد سال 1358 در تهران است. وی در رشته مدیریت بازرگانی دانش آموخته شده و فعالیت در سینما را از سال 1378 با بازی در فیلم "شور عشق" ساخته نادر مقدس آغاز کرده است. وی تاکنون در 19 فیلم حضور یافته است.



باران کوثری با فیلم های "روز سوم" اثر محمدحسین لطیفی و "خون بازی" رخشان بنی‌اعتماد در جشنواره بیست و پنجم فجر حضور دارد. این بازیگر در سال 1364 در تهران به دنیا آمده و دانش آموخته رشته نمایش از هنرستان سوره است. وی با بازی در فیلم "بهترین بابای دنیا" به کارگردانی داریوش فرهنگ از سال 1370 وارد سینما شد. وی تاکنون در 13 فیلم سینمای ایفای نقش کرده و به تازگی با سریال "صاحبدلان" به تلویزیون راه یافت.



امین حیایی دیگر بازیگری است که دو فیلم در جشنواره امسال دارد. وی در "اخراجی ها"ی مسعود ده نمکی و "سنگ کاغذ قیچی" سعید سهیلی بازی کرده است. وی متولد سال 1349 در تهران است. تا مقطع دیپلم تحصیل کرده است و از سال 1370 با بازی در فیلم "دو همسفر" ساخته اصغر هاشمی وارد عرصه سینما شد. حیایی همزمان در چند سریال تلویزیونی از جمله "آپارتمان"، "دو پنجره"، "روزگار جوانی" و "همسایه ها" نیز حضور داشته است. وی تاکنون بازی در 40 فیلم سینمایی در کارنامه فعالیت های هنری خود ثبت کرده است.



محمدرضا فروتن، فاطمه گودرزی، فرامرز قریبیان، لعیا زنگنه، امین تارخ، مهناز افشار، حمید گودرزی، محمدرضا شریفی نیا، کامبیز دیرباز، حسین یاری، شهاب حسینی، الهام حمیدی، آهو خردمند، بهزاد فراهانی، حامد بهداد، داریوش ارجمند، سعید پورصمیمی، گوهر خیراندیش، عزت اله انتظامی، پرویز پرستویی، آتیلا پسیانی، رضا کیانیان، مهتاب کرامتی و فرهاد اصلانی از جمله بازیگران شناخته شده سینما هستند که هر کدام با یک فیلم به جشنواره فجر آمده اند.



در میان بازیگران جشنواره فیلم فجر امسال حضور هادی مرزبان و همسرش فرزانه کابلی جالب توجه است. مرزبان که طی چند سال اخیر فعالیت های خود را به عرصه تئاتر معطوف کرده، پس از هشت سال امسال با فیلم "بچه های ابدی" ساخته پوران درخشنده به جشنواره فجر می آید. وی تاکنون در سه فیلم سینمایی حضور یافته که واپسین کار وی بازی در فیلم "آخرین تکسوار" به سال 1377 است. کابلی هم طی چند سال اخیر به عنوان بازیگر و طراح حرکات جمعی بازیگران در کنار همسرش حضور داشته، تاکنون در 16 فیلم سینمایی نقش آفرینی کرده است. آخرین بازی وی مربوط به حضور در فیلم "طالع سعد" به سال 1374 می شود.