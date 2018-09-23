به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در محل استانداری زنجان، افزود: از آغاز سال جاری تا مردادماه بیش از ۲۱ هزارو ۶۷۵ مورد بازرسی از واحدهای صنفی در زنجان انجام‌گرفته است.

وی اظهار کرد: از این تعداد بازرسی یک هزار و ۲۳۱ مورد تخلف صنفی کشف و ثبت شده و در این رابطه هزار و ۸۹ مورد پرونده تخلف تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: ارزش ریالی این پرونده‌ها بالغ‌بر ۵۹ میلیارد ریال است.

فغفوری بابیان اینکه نظارت و بازرسی از بازار تشدید می‌شود، ابراز کرد: به‌منظور تشدید نظارت‌ها، گشت‌های مشترکی با همکاری اتاق اصناف تشکیل شده که تعداد گروه‌های بازرس از ۱۶ به ۲۲ گروه افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: اداره بازرسی و نظارت صنعت و معدن و تجارت استان زنجان از آغاز سال بازرسی‌های مستمری از اصناف انجام داده و با متخلفین به جد برخورد کرده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان بابیان اینکه شکایت مردم از واحدهای صنفی به سه صورت تلفنی، کتبی و حضوری است،ابراز کرد: در صورت قطعیت تخلف واحد صنفی پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود و در برخی از موارد هم منجر به رضایت شاکی می‌شود.