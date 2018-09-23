مراسم «لبیک یا زینب» در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام باقر دشتی صبح یکشنبه در این آیین معنوی اظهار داشت: حضرت زینب (س) الگوی کاملی ازصبر واستقامت در برابر همه ناملایمات کربلا تا شام است و بعنوان خواهر شهید و نایبه حسین (س) در برابر نیش و کنایه یزید که گستاخی کرده و بجای تسلی دادن گفت کربلا راچگونه دیدید، با صلابت حیدری فرمود «مارایت الاجمیلا من جز زیبایی ندیدم» و این صلابت و شکوه پوزه یزید رابه خاک مالید و به ما درس صبر و شکیبایی و بصیرت در برابر دشمنان خارجی ومنافقان داخلی را داد.

وی گفت: بانوان امروز جامعه ما باید ضمن الگوگیری از حجاب و عفاف این بانوی بزرگ کربلا، در مقابل دشمن با صلابت و بصیرت زینبی پاسخ منافقان داخلی ودشمان خارجی رابدهند.

حجت الاسلام دشتی با تقدیر ازدست اندرکاران هیات فاطمیه و با گرامیداشت هفته دفاع مقدس افزود: این حضور وتجمع بانوان،هم جنبه سیاسی وحماسی دارد و هم معنوی وبصیرتی و پرتویی ازهفته دفاع مقدس درآن درقالب طرح «لبیک یازینب (س)»مشاهده می شود

امام جماعت مسجدالنبی (ص) گناوه گفت: حضرت زینب (س) باید الگوی علمی و دانش‌اندوزی برای پیروانش علی به‌ویژه بانوان باشد بگونه‌ای که باید رتبه‌های بالای علمی در دنیا را به خود اختصاص دهند تا نه مبتلا به خرافات روزمره شوند و نه دچار روشنفکری غربی شوند.

وی تصریح کرد: شیعه و پیرو حضرت زینب کبری(س) باید در میادین ورزشی حجب و حیای زینبی را برسکوی قهرمانی به دنیا با چادرش معرفی کند و در زمینه فرزندپروری باید الگوی ما زینب(س) باشد که خود فرزندان را کفن و آماده میدان کرد.

وی گفت: حضرت زینب (س) توانست با حفظ عفاف و حجاب خویش در اوج مصایب خطبه آتشین بخواند و یزدیان را رسوا کند. هر یک از شما بانوان باید سفیری برای هدایت دختران جامعه ونسل جوان و نوجوان به سمت فاطمیه‌ها و حسینیه‌ها برای شناخت بهتر چهره های عاشورایی باشید.

این آیین معنوی همزمان با ایام سوگواری سید و سالار شهیدان و به منظور معرفی بیشتر اهداف قیام عاشورا و هم‌نوایی با حضرت زینب (س) برگزار می‌شود و رسالت اسرای دشت نینوا و نقش آنان در گسترش فرهنگ عاشورا به‌ویژه شهامت و آزادگی حضرت زینب (س) به مردم معرفی می شود.

در این مراسم بانوان با تجمع در محل فاطمیه با حضرت زینب (س) همنوا شدند و در عزای سالار شهیدان و یاران باوفای آن حضرت اشک ماتم ریختند و مداح اهل بیت (ع)، حسن توزی در این مراسم با بیان ذکر مصائب اهل بیت و حضرت زینب (س) نوحه سرایی کرد.