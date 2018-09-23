راه اندازی نرم افزار «موقعیت یابی آنی» در سرویس مدارس جنوب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد افشار صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: تجهیز سرویس مدارس به نرم افزار اینترنتی به منظور افزایش ایمنی و امنیت دانش آموزان و بدون بار مالی برای مدارس، خانواده ها و رانندگان انجام شده است.

شهردار منطقه ۲۰ تهران با اشاره به اینکه این طرح برای اولین بار در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به اجرا درآمده است، گفت: در این طرح به جای نصب سخت افزار « جی. پی. اس» از نرم افزار اینترنتی استفاده شده که گام موثری در کاهش هزینه و صرفه جویی در هزینه های خانوار و اولیاء است.

وی با بیان این که با اجرای این طرح، والدین ۶ هزار دانش آموز می توانند با اطمینان خاطر از وضعیت فرزندان خود در زمان استفاده از سرویس مدارس مطلع شوند، ادامه داد: نظارت و کنترل آنلاین، بررسی کارکرد و مشاهده اطلاعات راننده، ارسال پیام راننده به صورت عمومی برای والدین، دریافت پیام هنگام حرکت سرویس و مشاهده مسیر حرکت سرویس از سوی والدین از ویژگی های استفاده از نرم افزار « سمر» است.

افشار اجرای این طرح را در راستای شعار « ری شهر ایرانی اسلامی پیش رو» برشمرد و یادآور شد: شهرری، همانطور که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری(مدظله العالی) قبله تهران معرفی شده مستحق اجرای طرح های نو و خلاقانه در جهت ارتقاء رضایتمندی خانواده ها است و تلاش می کنیم در تمامی عرصه ها این شهر معنوی الگوی مثال زدنی برای پایتخت شود.

رونمایی از نرم افزار سمر که از طریق سایت اینترنتی شهرداری منطقه ۲۰ قابل دسترسی است، با حضور فرهاد افشار شهردار منطقه ۲۰ ،مدیران آموزش و پرورش نواحی یک و دو شهرری، مدیران ارشد شهرداری منطقه ۲۰ و تعدادی از اصحاب رسانه شهرری در سالن شهید تهرانی مقدم ساختمان مرکزی شهرداری منطقه ۲۰ انجام شد.