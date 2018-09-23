باید از نهال انقلاب حراست کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی ظهر یکشنبه در مراسم زنگ مقاومت، افزود: آغاز سال تحصیلی همزمان با حماسه بزرگ تاریخ بشریت ومقاومت در مقابل زورگویان است.
وی بابیان اینکه دانش آموزان آیندهسازان جامعه هستند، اظهار کرد: برای تحقق این امر باید به تعلیم و تربیت دانش آموزان بهصورت ویژه توجه شود.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان بابیان اینکه در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم، گفت: باید این جشن باشکوه هر چه بیشتر انجام شود.
خاتمی به نقش دانشآموزان در آینده کشور اشاره کرد و گفت: امروز نهال انقلاب به درختی تنومند تبدیلشده که باید در حفظ و حراست از آن اهتمام ویژه کردو همه برای تحقق آن تلاش کنند.
وی به منویات مقام معظم رهبری در خصوص اینکه دانشآموزان باید در کنار تحصیل به بحث اخلاق، تربیت و مهارتآموزی توجه کنند، تصریح کرد: دانشآموزان باید به این مباحث توجه کنند.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان تأکید کرد: سه ضلع تربیت مدرسه، خانواده و دانشآموزان هستند و این سه باید مکمل هم باشند وعدم توجه یکی از سه ضلع مانع توسعه کشور می شود.
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