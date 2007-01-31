تأکید بر آموزش در تغییرات آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی / تأثیر منفی تأکید بر نگارش مقاله در آموزش پزشکی کشور

دکتر علی جعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی دچار نقایص شکلی و محتوایی است و همه صاحبنظران معتقدند، در برخی مواقع اشکالات اجرایی و محتوایی بر اجرای درست آن تأثیر منفی می گذارد و باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی یاد آور شد: در حال حاضر بازنگری آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز شده است و امیدواریم محصول آن را به عنوان پیشنهاد به وزارت بهداشت ارائه دهیم.

جمع آوری مستندات علمی برای بازنگری آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی

جعفریان خاطرنشان کرد: پس از طی مراحل اجرایی، در اولین گام دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به جمع آوری مستندات علمی، کتاب های تحقیقی و آیین نامه های ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه های معتبر دنیا اقدام کرد.

وی اضافه کرد: پس از جمع آوری شرایط آیین نامه های ارتقاء در 10 تا 15 دانشگاه بزرگ دنیا، نکته ای که توجه مسئولین را به خود جلب کرد این بود که مسئولین تمامی این دانشگاه های خارجی نیز اعتقاد دارند که آیین نامه های ارتقاء اعضای هیئت علمی دارای اشکالاتی است و باید مورد بازنگری قرار گیرند.

به گفته مشاور اجرایی دانشگاه علوم پزشکی تهران در یکی از کتاب های تحقیقی که در این زمینه در آمریکا به چاپ رسیده است 5 هزار عضو هیئت علمی مورد پرسش قرار گرفته اند و نتیجه مطالعات بر مبنای این پرسش ها تهیه شده است و همگی بر بازنگری آیین نامه ارتقاء تأکید کرده اند.

وی با اشاره به اتمام بخش اول طرح بازنگری در دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت: برای نخستین بار است که این موضوع از دیدگاه علمی مورد بررسی قرار می گیرد و نشان می دهد که این مشکل نظام آموزشی همه کشورها وجود دارد.

مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بازنگری آیین نامه

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گام بعدی در بازنگری آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی تهران را مشارکت اعضای هیئت علمی این دانشگاه در طرح برشمرد و با اشاره به اجرای طرح تغییر نحوه ارزشیابی در دانشکده پزشکی گفت: هم اکنون همه دانشکده ها در طرح مشارکت داده شده اند و از اعضای هیئت علمی هر دانشکده گروهی به عنوان نمونه از تمام رده ها و رشته ها انتخاب شده و در مصاحبه های گروهی شرکت داده می شوند.

وی اضافه کرد: نظرات تمام این گروه ها جمع آوری می شود و برآیند آن در تغییرات آیین نامه موثر خواهد بود. در واقع جمع بندی این موضوعات نشان می دهد که چه باید کرد.

جهت گیری آیین نامه فعلی به سمت پژوهش و در واقع نوشتن مقاله است

جعفریان با تأکید بر ضرورت تغییر در آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی خاطرنشان کرد: پس از بررسی اولیه آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی به این نتیجه رسیدیم که جهت گیری آیین نامه فعلی به سمت پژوهش و در واقع نوشتن مقاله است.

وی گفت: نوشتن مقاله موضوع مطلوبی است اما روش ما در برخورد با آیین نامه با درنظر گرفتن نوشتن مقاله به عنوان یک امتیاز موجب می شود آموزش و ارائه خدمات به عنوان فعالیت اساسی دانشگاه های علوم پزشکی، تحت تأثیر قرار گیرد.

مشاور اجرایی دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت: نکته ای که در دانشگاه های خارج از کشور نیز مشهود بود این بود که حتی در دانشگاه های غیر پزشکی نیز که بحث خدمات مطرح نیست معضل تأکید صرف بر مقاله وجود دارد. همه صاحبنظران معتقدند که وظایف آموزشی باید جایگاه خود را در آیین نامه حفظ کنند.

استادی که 12 ساعت در هفته تدریس می کند برای تدریس بهتر باید دو برابر وقت بگذارد

وی افزود: مسئولین باید بدانند استادی که 12 ساعت در هفته تدریس می کند باید بیش از 24 ساعت فعالیت آموزشی انجام دهد و در واقع دو برابر وقت بگذارد تا بتواند به نحو موثر و مطلوبی تدریس کند و اگر می خواهیم وظیفه آموزشی خود را درست انجام دهد باید ارزیابی درستی از کار او داشته باشیم.

جعفریان با اشاره به جشنواره جوایز آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با نام "ابن سینا" گفت: عضو هیئت علمی دانشگاه با دریافت این جوایز متوجه می شود فعالیت آموزشی در جایی تأثیر خود را نشان داده است.

وی به ضرورت اختصاصی بودن آیین نامه های ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه اشاره کرد و اظهار داشت: در سایر نقاط دنیا آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی هر دانشگاهی به صورت اختصاصی است و در کشور ما نیز با توجه به متفاوت بودن رتبه دانشگاه ها با یکدیگر نباید انتظار داشت همه دانشگاه ها یک آیین نامه یکسان را اجرا کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: پیشنهاد ما این است که چارچوب کلی آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین کند و دانشگاه های کشور که دارای هیئت ممیزه مرکزی هستند آیین نامه را متناسب با فعالیت ها و اولویت های خود تغییر دهند و وزارت بهداشت نیز نقش نظارتی خود را داشته باشد.

وی اظهار داشت: نکته دیگری که باید در آیین نامه ارتقاء مورد توجه قرار گیرد تعمیم تعریف دانشمندی از پژوهشگر خاص به اساتید حوزه آموزش است زیرا ارتقاء سطح آموزش با استفاده از شیوه های نوین می تواند در عرصه تولید علم نیز موثر واقع شود.

جعفریان افزود: در واقع محصولات آموزشی که همان دانشجویان هستند باید به گونه ای تربیت شوند که در هدف مهم پزشکی یعنی ارائه خدمات به بهترین نحو عمل کنند و این مهم به جز با به روز بودن اساتید و دانش فزاینده آنها قابل دستیابی نیست.

وی تأکید کرد: تغییرات آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی نباید تنها به کم و زیاد شدن امتیازات ختم شود بلکه بهتر است راهی بیابیم که این امتیازات را در خدمت ارتقاء نظام آموزشی قرار دهیم.

دکتر علی جعفریان مشاور اجرایی ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران و متخصص جراحی عمومی و عروق مسئولیت تدوین آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران را بر عهده دارد.