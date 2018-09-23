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۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۹

جانشین رئیس پلیس راهور تهران:

ترافیک اول مهر تصادف فوتی و جرحی نداشت/ وضعیت معابر مطلوب است

ترافیک اول مهر تصادف فوتی و جرحی نداشت/ وضعیت معابر مطلوب است

جانشین رئیس پلیس راهور تهران گفت: در نخستین روز بازگشایی مدارس هیچ تصادف فوتی و جرحی نداشتیم.

سرهنگ حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: هم اکنون بار ترافیک معابر تخلیه شده و بجز یکی دو بزرگراه پایتخت تردد در سایر بزرگراه ها به صورت عادی انجام می شود و هیچ مشکل خاصی وجود ندارد.

وی افزود: در محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد مشکل خاصی امروز گزارش نشده است. هر چند در معابر بزرگراهی در ساعات بازگشایی مدارس بار ترافیک قابل توجهی داشتیم.

جانشین رییس پلیس راهور تهران وضعیت ترافیکی امروز را نسبت به روزهای گذشته پرحجم‌تر عنوان و خاطرنشان کرد: خوشبختانه تصادف یا خرابی که بخواهد گره ترافیکی ایجاد کند، در معابر نداشتیم و وضعیت معابر محلی مطلوب بود.
 

کد مطلب 4409732

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