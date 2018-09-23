به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی در مراسم نواختن زنگ مهر در یکی از مهدهای کودک تهران اظهار داشت: در حال حاضر فقط ۱۵ درصد کودکان از آموزش‌ها و مهارت‌آموزی در مهدهای کودک برخوردار هستند و ۸۵ درصد به مهد نمی‌روند.

وی تأکید کرد: باید شرایط و امکاناتی را فراهم کنیم تا تمامی کودکان واجد شرایط بتوانند از این محیط آموزشی برخوردار شوند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه ۱۴ میلیون دانش‌آموز و ۷۰۰ هزار کودک در مهدها به تعلیم و تربیت می‌پردازند، گفت: در حال حاضر به جایی می‌رسیم که از بمباران تئوری و مغز کودکانمان، رهایی پیدا می‌کنیم؛ کاری که دهها سال پیش کشورهای پیشرفته انجام دادند و ما تازه به آن رسیده‌ایم.

محسنی‌ بندپی با تأکید بر اینکه در حال حاضر ۳۰۰ آدینه مهد، ۲۰۰ مهد قرآنی و ۱۲۰۰ حاشیه مهد تحت پوشش سازمان هستند، تصریح کرد: همچنین ۸۰۰۰ مهدکودک در مناطق شهری و ۷۵۰۰ مهد روستایی در کشور فعال هستند که در این مراکز، آموزش‌ها و مهارت‌های لازم برای رشد مناسب کودکان برنامه‌ریزی شده است.

وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم فردی نقدپذیر در جامعه داشته باشیم، چاره‌ای جز رشد و تعالی کودکان در مهدها نداریم و کودکان در زندگی آینده نیز باید همدلی و نشاط را بیاموزند که تمامی این برنامه‌ها، ریشه در دوران کودکی دارد.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه کودکان علاوه بر تغذیه و رشد جسمی، به رشد روحی و مهارت‌آموزی نیز نیاز دارند، گفت: مهارت‌آموزی را در برنامه‌های اشتغال و عرصه واقعی کار نیز دنبال می‌کنیم و از مهدهای کودک نیز می‌توان مهارت‌های اخلاقی، حرفه‌ای و تربیتی کودکان را رشد داد.

محسنی بندپی گفت: باید شرایطی فراهم کنیم که تمامی کودکان واجد شرایط از فضای آموزشی و اجتماع‌پذیر شدن در مهدها برخوردار شوند.

وی با تأکید بر اینکه طرح تأمین یک وعده غذای گرم در حاشیه شهرها اجرایی می‌شود، افزود: برای تربیت نسل آینده و رشد این کودکان، به برنامه‌های ویژه‌ای نیاز داریم که در حال حاضر چندین برنامه در این خصوص اجرا می‌شود.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به حادثه تروریستی روز گذشته در اهواز تأکید کرد: در این حادثه از کودکانی که باید به مهدکودک و دبستان می‌رفتند تا جانباز ۷۰ درصد، صدمه تلخی دیدند و تا این لحظه شهدا و مصدومین زیادی را دیده‌ایم؛ معاندان استقامت نظام را نشانه گرفته‌اند درحالی‌که ایستادگی مردم هر روز بیشتر می‌شود.

محسنی بندپی با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی برای برخورداری مصدومان از خدمات پزشکی، تیمی به اهواز اعزام کرده است، گفت: با مداخله به‌هنگام طرح «محب» که از سوی سازمان بهزیستی در حوادث و بلایا فعال می‌شود، می‌توانیم آسیب‌ها را کم کنیم و این تیم در زلزله کرمانشاه نیز اقدامات مناسبی را انجام داد.