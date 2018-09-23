دستگیری شکارچیان کبک در سلطانیه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی محیط زیست، حقیقی افزود: ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان زنجان به صورت ۲۴ ساعته اقدام به گشت‌زنی و نظارت بر حیات وحش استان زنجان می‌کنند.

وی با اشاره به دستگیری دو شکارچی متخلف در روزهای اخیر اظهار کرد: این افراد به جرم شکار غیرمجاز کبک در اراضی روستای امیرآباد شهرستان سلطانیه دستگیر شدند.

وی با اشاره به کشفیات محیط بانان از این شکارچیان بیان کرد: از متخلفین دستگیر شده تعداد یک قبضه اسلحه ساچمه زنی ته پر تک لول متعلق به غیر و دو تیر فشنگ ساچمه زنی کشف و ضبط شده است.

حقیقی خاطر نشان کرد: لاشه ۹ قطعه کبک شامل هشت قطعه کبک چیل و یک قطعه کبک معمولی نیز از این شکارچیان کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان تصریح کرد: متخلفان دستگیر شده برای طی مراحل قانونی و رسیدگی به تخلفات خود به دادسرای عمومی شهرستان سلطانیه معرفی شدند. وی افزود: طرفداران محیط زیست می‌توانند هرگونه موارد زیست محیطی و تخلفات شکارچیان را با محیط بانان یا شماره تلفن ۳-۳۳۵۴۱۰۰۱ در میان بگذارند.