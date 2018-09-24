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۲ مهر ۱۳۹۷، ۷:۱۶

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی کردستان:

کشاورزان کردستانی در انجام کشت پاییزه تعجیل کنند

کشاورزان کردستانی در انجام کشت پاییزه تعجیل کنند

سنندج - مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: با توجه به پیش بینی های هواشناسی مبنی بر بارش های نرمال اوایل پاییز، کشاورزان باید در انجام کشت پاییزه تعجیل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان کردستان، محمد صالح احمدی اظهار داشت: طبق پیش بینی های اداره کل هواشناسی نزول باران به صورت معمول در نیمه اول مهر امسال دور از انتظار نیست و کشاورزان باید هر چه سریعتر مزارع خود را زیر کشت محصولات پاییزه از جمله گندم و جو ببرند.

وی با بیان اینکه همه ساله کشت پاییزه در این استان از اول مهر تا نیمه اول آبان انجام می شود، افزود: پیش بینی می شود در سال جاری بیش از ۶۴۹ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی این استان زیر کشت محصولات گندم، جو و کلزا برود.

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان کردستان ادامه داد: پیش بینی می شود گندم دیم با ۵۸۲ هزار هکتار بیشترین سهم در کشت پاییزه در کردستان را به خود اختصاص دهد و پس از آن گندم آبی با ۳۲ هزار هکتار، جوی آبی با ۲۶ هزار هکتار، کلزا با پنج هزار هکتار و جو دیم با چهار هزار و ۴۰۰ هکتار در رتبه های بعدی قرار دارند.

احمدی یادآور شد: رعایت آیتم های افزایش عملکرد محصول در مزارع از سوی کشاورزان هنگام کشت ضروری است که کشت به صورت مکانیزه، رعایت عمق کشت، استفاده از بذور اصلاح شده و رعایت تغذیه گیاهی از جمله این آیتم ها است.

وی در ادامه بیان کرد: به منظور حمایت از کشاورزان برای رعایت این آیتم ها، تامین ۲۲ هزار و ۵۰۰ تن بذر اصلاح شده گندم و جو و تهیه ۳۶ هزار تن انواع کود شیمیایی از جمله برنامه های انجام شده از سوی این سازمان است.

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: بذرهای تامین شده گندم شامل ارقام اصلاح شده ای مانند سرداری، آذر۲، هما، باران، اوحدی و هشترود برای گند دیم و بذور حیدری، پیشگام و میهن برای گندم آبی، بذور آبیدر، سهند و انصار برای جوی دیم و بهمن برای جوی آبی است.

احمدی اظهار داشت: همچنین در این راستا ۳۰ هزار تن از ۳۶ هزار تن کود شیمیایی تامین شده در شهرستان های استان توزیع شده است.

کد مطلب 4409812

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