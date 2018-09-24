کشاورزان کردستانی در انجام کشت پاییزه تعجیل کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان کردستان، محمد صالح احمدی اظهار داشت: طبق پیش بینی های اداره کل هواشناسی نزول باران به صورت معمول در نیمه اول مهر امسال دور از انتظار نیست و کشاورزان باید هر چه سریعتر مزارع خود را زیر کشت محصولات پاییزه از جمله گندم و جو ببرند.

وی با بیان اینکه همه ساله کشت پاییزه در این استان از اول مهر تا نیمه اول آبان انجام می شود، افزود: پیش بینی می شود در سال جاری بیش از ۶۴۹ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی این استان زیر کشت محصولات گندم، جو و کلزا برود.

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان کردستان ادامه داد: پیش بینی می شود گندم دیم با ۵۸۲ هزار هکتار بیشترین سهم در کشت پاییزه در کردستان را به خود اختصاص دهد و پس از آن گندم آبی با ۳۲ هزار هکتار، جوی آبی با ۲۶ هزار هکتار، کلزا با پنج هزار هکتار و جو دیم با چهار هزار و ۴۰۰ هکتار در رتبه های بعدی قرار دارند.

احمدی یادآور شد: رعایت آیتم های افزایش عملکرد محصول در مزارع از سوی کشاورزان هنگام کشت ضروری است که کشت به صورت مکانیزه، رعایت عمق کشت، استفاده از بذور اصلاح شده و رعایت تغذیه گیاهی از جمله این آیتم ها است.

وی در ادامه بیان کرد: به منظور حمایت از کشاورزان برای رعایت این آیتم ها، تامین ۲۲ هزار و ۵۰۰ تن بذر اصلاح شده گندم و جو و تهیه ۳۶ هزار تن انواع کود شیمیایی از جمله برنامه های انجام شده از سوی این سازمان است.

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: بذرهای تامین شده گندم شامل ارقام اصلاح شده ای مانند سرداری، آذر۲، هما، باران، اوحدی و هشترود برای گند دیم و بذور حیدری، پیشگام و میهن برای گندم آبی، بذور آبیدر، سهند و انصار برای جوی دیم و بهمن برای جوی آبی است.

احمدی اظهار داشت: همچنین در این راستا ۳۰ هزار تن از ۳۶ هزار تن کود شیمیایی تامین شده در شهرستان های استان توزیع شده است.