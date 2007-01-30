سومین همایش جهانی هندو برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، این همایش در نظر دارد مشکلات جامعه هندوی امروز را مورد اشاره قرار دهد. از همین رو، تهاجم فرهنگی غرب، گفتگوهای فرهنگی غیر اخلاقی و غیر قانونی، تهدید به تفرقه میان مؤمنان که از سوی سیاستمداران صورت می گیرد به عنوان نمونه ای از دغدغه مؤمنان هندو در این همایش مورد توجه قرار خواهند گرفت.

این جمله که "هر کجا دارما وجود داشته باشد پیروزی است " به عنوان موضوع و عنوان سومین همایش جهانی هندو انتخاب شده است.

نخستین همایش جهانی هندو در ژانویه سال 1966 و دومین همایش در ژانویه سال 1979 برگزار شد.

هویت هندو و اهمیت تجارب فرهنگی هندو برای جامعه جوان هندو و همچنین نقش هندوهای جهان در تغییر موقعیت هندوستان عنوان دو جلسه ویژه ای است که در این همایش مورد توجه قرار می گیرند.

میراث جهانی آموزش هندو، جایگاه جوامع هندو، جوانان هندو و آینده هندوها، حقوق بشر در آئین هندو، افزایش آگاهی درباره هویت هندو از جمله مقالاتی است که علمای هندو طی این همایش ارائه خواهند کرد.