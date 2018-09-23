تبیین موفقیت های آموزشی دانش آموزان استان با هدف پویایی بهتر

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ کناری پیش از ظهر یکشنبه در آیین زنگ مهر، ایثار و شهادت در یاسوج، افزود: علیرغم همه محدودیت ها و مشکلات، شاهد دستاوردهای مناسب دانش آموزان استان در بخش های مختلف به ویژه کنکور هستیم.

کناری با بیان اینکه دانش آموزان استان نتایج خوبی در کنکور سال جاری داشته اند، ابراز داشت: تنها در یک مدرسه ۴۲ دانش آموز موفق به پذیرش در رشته پزشکی شده اند که تبیین و تشویق چنین ظرفیت هایی مورد تاکید است.

فرماندار شهرستان بویراحمد با اشاره به مشکلات اقتصادی خانواده ها، اظهار کرد: گرانی ها کام برخی از خانواده ها را تلخ کرده است و بهبود شرایط اقتصادی و کنترل بهتر بازار ضروری است.

کناری با بیان اینکه بخشی از مشکلات داخلی و بخشی خارجی است، گفت: دشمنان یک جنگ تمام عیار اقتصادی را بر علیه ما آغاز کرده و ناجوانمردانه دست به اقداماتی می زنند.

وی خواستار کنترل شرایط اقتصادی در داخل و جلوگیری از تخلفات این بخش شد و بیان کرد: اگر گرانی داخلی کنترل شود، کار دشمن راه به جایی نخواهد برد.

فرماندار شهرستان بویراحمد خاطرنشان کرد: مردم ما در برهه های مختلف زمانیدرس پس داده اند و به امید خدا از این گردنه نیز عبور خواهیم کرد.