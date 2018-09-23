وقوع ۸۸ فقره تصادف در تعطیلات پرحادثه آخر تابستان خراسان جنوبی

علیرضا رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی هفته گذشته ۸۸ فقره تصادف در جاده های استان به وقوع پیوست که از این تعداد پنج فقره تصادف فوتی بوده است.

وی با بیان اینکه در این حوادث هفت نفر جان خود را از دست دادند، بیان کرد: همچنین در این مدت ۴۸ فقره تصادف جرحی رخ داد که ۹۷ نفر مجروح بر جای گذاشته است.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی اضافه کرد: همچنین از مجموع تصادفات هفته گذشته ۳۵ فقره تصادف خسارتی بود که خسارت جانی درپی نداشته است.

وقوع ۵۲ درصد تصادفات در جاده های اصلی

رضایی با اشاره به وقوع ۵۲ درصد این حوادث ترافیکی در جاده های اصلی، عنوان داشت: بالغ بر هشت درصد این تصادفات نیز در جاده های فرعی و ۴۰ درصد نیز در محورهای روستایی به وقوع پیوسته است.

وی، عدم توجه به جلو با ۴۰ درصد را بیش ترین عامل تصادفات این مدت اعلام کرد و گفت: بعد از آن نیز تخطی از سرعت مطمئنه با ۲۵ درصد و عدم رعایت حق تقدم با ۱۱ درصد بیشترین عوامل حوادث ترافیکی بوده اند.

برخورد با ۶۷۶۴ تخلف حادثه ساز

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ۵۳ درصد این تصادفات به شکل واژگونی بوده است، بیان داشت: خودروهای سواری با ۷۴ درصد بیشترین وسایل نقلیه مقصر در این تصادفات بوده اند.

به گفته وی بیشترین حوادث ترافیکی این مدت در بازه زمانی ۱۶ الی ۲۰ بعد از ظهر و ۱۲ الی ۱۶ بعد از ظهر به وقوع پیوسته است.

وی همچنین از ثبت ۱۲ هزار و ۶۸۵ فقره تخلف رانندگی در این مدت خبر داد و گفت: از این تعداد شش هزار و ۷۶۴ فقره تخلف حادثه ساز بوده است.