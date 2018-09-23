اسلامشهر دارای پتانسیل قوی نیروی انسانی در زمینه های مختلف است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور صبح یکشنبه و هم زمان با یکم مهرماه در مراسم زنگ بازگشایی مدارس که با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در مدرسه ام البنین اسلامشهر، برگزار شد طی سخنانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان کربلا اظهار داشت: شهرستان اسلامشهر از پتانسیل قوی نیروهای انسانی در زمینه های مختلف در کشور برخوردار است.

مرسلپور در ادامه افزود: این شهرستان هم از انقلابیون اصلی در جهت پیروزی انقلاب اسلامی و هم از عالمان فرهیخته ای که از سال ۵۹ در خدمت نظام و انقلاب بوده اند بهره مند است و رزمندگان جانبازان و شهیدان سرافراز به خوبی در این شهرستان می درخشند و دانشجویان و فرهیختگانی که در جهت بارور شدن علم کشور را یاری می کنند و خوشبختانه در تمام دانشگاه های تهران و برخی دانشگاه های کشور اساتید فرهیخته ای را از شهرستان اسلامشهر داریم.

فرماندار اسلامشهر بیان داشت: لازم به ذکر است که بگوییم اسلامشهر در حوزه دانش آموزی در جشنواره های مهم ملی و استانی مقام و رتبه های بسیار خوبی را کسب کرده است و دانش آموزان این شهر بسیار خوش درخشیده اند و امروز عزیزان مادر این شهرستان میزبان مسئولین محترمی هستند که بتوانند با ارائه طریق از طرف شما سال پربار علمی عملی و معنوی در این شهرستان داشته باشند.