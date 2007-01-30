مشکلات مردم در تامین هزینه های درمان در سال آینده افزایش می یابد

دکتر احمدرضا جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پایین بودن سرانه درمانی بیشترین مشکل را برای بخش دولتی به ویژه برای درمان هایی که نیاز به بستری دارد ، ایجاد خواهد کرد چون شکایت های مردم در بخش درمانهای سرپایی بسیار کم است.

وی اظهار داشت: حدود 80 درصد بستری ها در مراکز درمانی بخش دولتی صورت می گیرد و این سرانه درمان برای وزارت بهداشت که حتی امسال نیز با کسری بودجه مواجه بوده است و توانایی پرداخت حقوق پرسنل خود را نداشت ، به طور حتم در سال آینده مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی افزود: با توجه به پایین بودن سرانه درمان ، بیمارستانهای دولتی در سال آینده با معضل و مشکلات زیادی روبرو خواهند شد و سلامت مردم به ویژه در بخش های دولتی را دچار چالش های بزرگ خواهد کرد.

وی تصریح کرد: پایین بودن سرانه درمان باعث می شود که پرداختی سازمان های بیمه گر کاهش یابد و در این صورت مردم باید مابقی هزینه بهداشت و درمان خود را چه در بخش خصوصی و چه دولتی ، از جیب بپردازند و این امر موجب عدم امکانپذیری اجرای قانون برنامه چهارم توسعه در مورد کاهش پرداختی هزینه های مردم در زمینه بهداشت و درمان به 30 درصد ، خواهد شد چون هم اکنون نیز مردم 60 تا 80 درصد هزینه سلامت را خودشان پرداخت می کنند.

جمشیدی گفت: در سال آینده وزارت بهداشت به عنوان ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی و نیز سازمانهای بیمه گر برای پرداخت هزینه ها مشکل خواهند داشت.