سال تحصیلی جدید با حضور ۳۰۰ هزار دانش آموز در کردستان آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رشید قربانی صبح امروز در مراسم نمادین بازگشایی مدارس استان کردستان که در دبیرستان پسرانه شاهد شهید یدالله محمدی ناحیه دو سنندج برگزار شد، با بیان اینکه امروز میزبان حدود ۳۰۰ هزار دانش آموز و ۲۴ هزار فرهنگی در مدارس استان هستیم، اظهارداشت: این تعداد دانش آموز و معلم در سه هزار و ۷۰۰ آموزشگاه و ۱۵ هزار کلاس درس، سال تحصیلی جدید را رسما آغاز می کنند.

وی با اشاره به اینکه حدود یک پنجم از جمعیت استان در آموزش و پرورش فعالیت دارند، افزود: به طور غیر مستقیم نیز آموزش و پرورش با حدود ۵۰۰ هزار نفر از اولیا دانش آموزان در ارتباط است و به طور کلی نیمی از جمعیتی استان به طور مستقیم و غیر مستقیم با آموزش و پرورش در ارتباط هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان در ادامه به اهمیت و نقش تعلیم و تربیت در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه اشاره کرد و ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته قطعا علم و دانش توانسته جامعه را به مرحله توسعه یافتگی برساند و صرفا منابع طبیعی و زیرزمینی نمی تواند باعث پیشرفت جوامع شود.

قربانی یادآور شد: سرمایه گذاری در آموزش و پرورش می تواند به پیشرفت و توسعه و ترقی منجر شود همچنان که مقام معظم رهبری در بیانات و در برهه های مختلف از زمان اشاره فرمودند: "خرج کردن در آموزش و پرورش هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است".

وی در ادامه بیان کرد: بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، آموزه های قرآنی و دیدگاه صاحبنظران، تربیت باید در اولویت قرار گیرد و اگر تربیت صحیحی در دانش آموزان اتفاق بیفتد حتما تعلیم هم به خوبی پیش خواهد رفت و جامعه را به سمت کمال، بالندگی و توسعه یافتگی هدایت خواهد کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان با اشاره به وضعیت حوزه تعلیم و تربیت در مدارس و دانشگاه ها، گفت: نظام دانشگاهی باید به سمت کار آفرینی، خلق و ابتکار پیش روی کند و نظام آموزشی نیز باید دانش آموزان را با مهارت های واقعی زندگی به سبک ایرانی اسلامی آشنا کند و سند تحول بنیادین و وزیر آموزش و پرورش نیز بر این مهم تاکید دارند.

قربانی با اشاره به برنامه های اساسی و سیاست های وزارت آموزش و پرورش، آزادسازی بخشی از ساعات برنامه های درسی را یکی از این برنامه ها عنوان کرد و اظهارداشت: این ساعت باید به بحث هایی که می تواند منجر به مهارت در زندگی و زندگی بهتر شود، اختصاص یابد.

وی کاهش تنوع در مدارس را یکی دیگر از اقدامات در حال اجرا در وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: در دنیا هیچ کشوری به اندازه ایران تنوع مدارس ندارد و ما حدود ۲۲ نوع مدرسه داریم که در سال های آینده این برنامه اجرایی شود و تنوع مدارس باید به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان پرهیز از حفظیات دانش آموزان را از دیگر برنامه های تاکیدی وزارت آموزش و پرورش برشمرد و ورود آزمون های غیرهدفمند و بعضا تجاری به مدارس را ممنوع اعلام کرد و از همه دست اندرکاران مجموعه آموزش و پرورش استان خواست این موضوع را با جدیت دنبال کنند.

قربانی از اجرای مرحله اول صلاحیت حرفه ای مدیران و در آینده نزدیک برای همکاران آموزشی و تربیتی خبرداد و یادآور شد: با اجرای این برنامه آموزش و پرورش در مسیر اصلی خود قرار می گیرد.

گفتنی است همزمان با سراسر کشور مراسم نمادین بازگشایی مدارس استان کردستان و آغاز سال تحصیلی جدید صبح امروز با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار کردستان، فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان، امام جمعه سنندج، روحانیون، فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی، مدیر کل آموزش و پرورش کردستان، جمعی از مسئولین استان، خانواده شهدا، دانش آموزان، فرهنگیان و اولیای دانش آموزان در دبیرستان شاهد شهید یدالله محمدی ناحیه دو سنندج برگزار شد.

در این مراسم که با شکوه خاصی برگزار شد بعد از نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت و رونمایی از کتاب "فهمیده کردستان" با موضوع زندگی نامه شهید یدالله محمدی، با استقبال مسئولان استانی دانش آموزان در کلاس های درس حاضر شدند و سال تحصیلی جدید رسما آغاز شد.

گفتنی است در این مراسم پیام وزیر آموزش و پرورش که به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، صادر شده بود، قرائت شد.