سیستم آموزش پرورش نیاز فوری به بازنگری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ابراهیمی صبح یکشنبه در مراسم نواختن زنگ مهر و مقاومت با انتقاد از سیستم فعلی آموزش و پرورش اظهار داشت: متاسفانه این وزارتخانه مهم پویایی لازم را ندارد و همه سعی داریم فرزندان خود را بدون در نظر گرفتن استعدادهایشان به سمت پزشکی سوق دهیم.

وی تصریح کرد: باید روزی به این باور برسیم که هیچ رشته تحصیلی بر رشته دیگر ارجحیت ندارد و هر دانش آموز با توجه به استعداد و علاقه خویش رشته تحصیلیش را انتخاب کند.

فرماندار فردوس اضافه کرد: مهندسینی از بهترین دانشگاههای کشور فارغ التحصیل می شوند که بیکارند در حالی که باید آنها برای دهها نفر شغل ایجاد کنند.

ابراهیمی تاکید کرد: اگر استعدادهای دانش آموزان کشف شود بسیاری از مشکلات جامعه حل می شود و سیستم آموزش پرورش نیاز فوری به یک بازنگری دارد.

حجت الاسلام محمد رضا بابای، امام جمعه فردوس نیز در این مراسم مکتب اسلام را مکتب علم و دانش برشمرد و گفت: حضرت علی علیه السلام در سخنی کوربودن چشم انسان را قابل تحمل تر از بی بصیرتی می داند که نشان ازجایگاه علم و دانش در اسلام دارد.