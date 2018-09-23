به گزارش خبرنگار مهر، سید آرش حسینی میلانی صبح امروز در هشتاد و هشتمین جلسه صحن علنی شورای شهر تهران گفت: فاجعه تروریستی روز گذشته در اهواز را تسلیت می‌گویم و امیدوارم مسئولان امنیتی با پیگیری‌های خود از زمینه بروز مجدد چنین اتفاقاتی جلوگیری کنند.



وی به روز جهانی بدون خودرو طی روز گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: سه تن از کارکنان شورای شهر برای رفت و آمد خود از دوچرخه استفاده می‌کنند، لذا از این افراد برای استفاده از دوچرخه تشکر می‌کنم.



این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: از معاونت حمل و نقل می‌خواهم برای سال‌های آتی از فرصت مناسبت این روز (روز جهانی بدون خودرو) برای فرهنگ‌سازی و گسترش پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری استفاده کند و در این باره شهرداری برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد.



حسینی میلانی در تذکری به شهرداران مناطق ۲ و ۶ تصریح کرد: به شهرداران مناطق ۲ و ۶ درخصوص وضعیت پیاده‌روهای خیابان ستارخان و بلوار کشاورز تذکر می‌دهم، زیرا این پیاده‌روها از نظافت مناسبی برخودار نیستند. خیابان‌های مذکور مورد استفاده گسترده عابران قرار می‌گیرند و لازم است براساس استانداردهای رفت و روب و بهداشت محیط، نظافت لازم انجام شود.