به گزارش خبرنگار مهر، عباس زارع صبح یکشنبه در هشتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای شهر کرج در نطق پیش از دستور خود ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی رژه اهواز و تسلیت به خانوادههای شهدای این حادثه تلخ، گفت: امیدواریم افراد دخیل در بروز این حادثه تروریستی به سزای عمل خود برسند.
وی در بخش دیگری با اشاره به ارسال نامهای که روز گذشته از سوی وزارت کشور به دست شورا رسیده است، گفت: در متن این نامه که در خصوص تعیین تکلیف شهردار منتخب کرج است عنوانشده که شخص وزیر با مأموریت سیروس شفقی بهعنوان شهردار منتخب کرج موافقت نکرده است.
رئیس شورای شهر کرج: متأسفانه قبل از قرائت این نامه در صحن شورای شهر، متن آن در گروهها و کانالهای مختلف فضای مجازی پخششده استرئیس شورای شهر کرج بابیان اینکه متأسفانه قبل از قرائت این نامه در صحن شورای شهر، متن آن در گروهها و کانالهای مختلف فضای مجازی پخششده است، توضیح داد: این موضوع جای گلایه دارد که چگونه و از چه طریق این اقدام در خصوص نامهای کاملاً محرمانه انجامشده است.
زارع اضافه کرد: نامه ارسالی از سوی وزارت کشور حتی به امضای مسئولان ارشد وزارتخانه ازجمله شخص معاون وزیر هم نرسیده است؛ درحالیکه چنین نامهای و محتوای آن ارزش بالایی برای شورای شهر دارد و با این اقدامشان این مجلس مهم شهری کرج زیر سؤال رفته است.
حسین محمدی هم در نطق پیش از دستور خود گفت: شهرداری کرج در حال حاضر نزدیک به سه هزار ظرفیت کارکنانی دارد و نیروی شاغل آن چهار برابر این میزان است، اما متأسفانه برای افزایش نیروهای شاغل در سازمان آتشنشانی کرج اقدام مثبتی انجام نمیشود.
رئیس کمیسیون محیطزیست، سلامت و ایمنی شورای شهر کرج بابیان اینکه برخی افراد شاغل در شهرداری کرج بیش از ۱۷۰ ساعت اضافهکار دارند، گفت: متأسفانه برای نیروهای آتشنشان شهرداری که حدود ۲۴۰ ساعت اضافهکار دارند، این مورد اعمال نمیشود.
قراردادهای خرید تجهیزات بحران معطل مانده است
وی اشاره کرد: در بودجه سالهای ۹۵ تا ۹۷ شهرداری کرج برای مقابله با حوادث و بحرانهای شهری برای رسیدگی به مواردی ازجمله تجهیزات آتشنشانیها ردیفهای بودجهای لحاظ و تعیینشده اما متأسفانه به آن پرداخته نشده است.
محمدی ادامه داد: در سالهای گذشته پنج قرارداد برای خرید خودروهای سبک و سنگین و دیگر ادوات سازمان آتشنشانی در شهرداری کرج منعقدشده ولی این قراردادها از سال ۹۴ تاکنون معطلمانده است و اکنون شرکت طرف قرارداد در این موارد سه برابر از شهرداری کرج مطالبه کرده است.
رئیس کمیسیون محیطزیست، سلامت و ایمنی شورای شهر کرج اضافه کرد: اکنون معطل تخصیص حدود ۱۰ میلیارد تومان برای بهبود و تکمیل تجهیزات سازمان آتشنشانی هستیم؛ درحالیکه در انجام قراردادهای حوزههای دیگر سهلانگاریهای زیادی در خصوص مواردی ازجمله تنظیم صورتوضعیتها اعمالشده اما متأسفانه اکنون شهر معطل مواردی ازجمله افزایش خودروهای نجات است.
محمدحسین خیلی اردکانی نیز در ادامه با گلایه از اینکه مشکلات کرج به دلایلی ازجمله عدم تعیین تکلیف شهردار منتخب کرج و عدم موافقت وزیر کشور با مأموریت سیروس شفقی در این سمت، همچنان حلنشده باقی میماند، افزود: نباید مردم را مأیوس کنیم بلکه باید طوری در جلسات شورای شهر تصمیمگیری کنیم که بدانند و باور کنند که رأی آنها تأثیرگذار بوده است.
خلیلی اردکانی: اگر قرار است رأی و انتخاب ما در تصمیمات شورا بیتأثیر باشد پس ماندنمان در این وادی چه حکمی داردعضو شورای شهر کرج افزود: رنجی که اکنون به این دلیل متحمل شدهام طوری است که هیچوقت چنین درد و سختی را نداشتهام حتی زمانی که نماینده مجلس بودهام.
وی بابیان اینکه مردم انتظار دارند زودتر تعیین تکلیف شهرداری کرج و انتخاب شهردار این کلانشهر انجام شود، بیان کرد: تائید گزینه شورای شهر از سوی وزارت کشور آنچنان کار سخت و پیچیدهای نیست که اینچنین معطل تائید و مشخص شدن آن باشیم.
خلیلی اردکانی در ادامه گفت: مردم کرج از شورای شهر انتظار تغییر و تحول دارند، اگر قرار است رأی و انتخاب ما در تصمیمات شورا بیتأثیر باشد پس ماندنمان در این وادی چه حکمی دارد.
رحیم خستو نیز دیگر عضو شورای شهر در بخش دیگری با اشاره به برگزاری شایسته مراسم سوگواری ماه محرم بهویژه تاسوعا و عاشورای حسینی در سطح شهر کرج، بیان کرد: در روزهای گذشته شاهد حضور نیروهای پسماند شهرداری در کنار فعالیتهای انجمنهای مردمنهاد و گروههای محیط زیستی بهمنظور پاکسازی خیابانها و معابر شهری بودهایم.
سخنگوی شورای شهر کرج در ادامه حضور مؤثر مردم در فعالیتهای مرتبط به پاکسازی معابر شهری را نویدبخش رسیدن به شهر خوب و پاک دانست.
