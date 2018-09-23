شورای کارآمد و واقع گرا می تواند مسیر توسعه را تسهیل کند

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای اسلامی شهر اردکان در دیدار با نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارش عملکرد یکساله درخصوص مسائل شهری و برنامه های آتی گفتگو کردند.

نماینده مردم اردکان در این دیدار گفت: نهاد مردمی شورا علاوه بر دارا بودن اهمیت و جایگاه در مدیریت شهری، بعنوان تجلی مردمسالاری مطرح است که منتخبان مردم نیز باید بتوانند با تلاش و برنامه ریزی جمعی و ارجحیت منافع شهر بر تفکرات فردی، اعتماد مردم را پاس بدارند.

محمدرضا تابش تصریح کرد: همیشه از منظر جایگاه حقیقی و حقوقی، برای شورای شهر حرمت قائل بوده ام و هیچگاه نیز در اختیارات قانونی آن دخالتی نداشته ام و معتقدم شورای کارآمد و واقع گرا، می تواند مسیر توسعه را تسهیل و تصمیمات مدیران ارشد شهرستان را قوت بیشتری بخشد.

وی با تاکید بر تمرکز شورا به وظایف قانونی و اولویت های مدیریت شهری در زمینه های عمرانی، خدماتی و رفاهی عنوان داشت: هنر اعضای شورای شهر باید این باشد که راهی برای رفع دغدغه های مردم پیدا کنند و این طور نباشد که فقط طرح مشکلات شود و نهایتا نه تنها مشکلی حل نشود بلکه شهر وارد چالش های جدیدی شود.

نماینده مردم اردکان همچنین با اشاره به پتانسیل های مادی و معنوی شهرستان گفت: اردکان از گذشته تا کنون، دارای مفاخر و نیروی انسانی فرهیخته بوده و موقعیت جغرافیایی و منابع خدادادی و توسعه روزافزون اقتصادی شهرستان نیز بسیار چشمگیر است. باید تلاش کنیم تا با تعامل و تکیه بر این ظرفیت های عظیم، بتوانیم شهرستان را در همه زمینه ها به پویایی و پیشرفت برسانیم.

تابش تاکید کرد: دیدگاه مسئولان شهرستان باید بر این اصل استوار باشد که زنجیره افتخارات اردکان در کشور تکمیل شود و در فرآیند جهانی شدن گام بردارد.

محمدرضا تابش در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مسائل مهم شهرستان، ضمن تاکید بر هماهنگی برای پیشبرد امور، خواستار تشکیل هسته های کارشناسی برای حل برخی چالش ها شد و بهره گیری از تخصص و تجربه مردم در این امر را ضروری دانست.

در این دیدار نیز شهردار، رئیس و اعضای شورای شهر اردکان نقطه نظرات خود پیرامون موضوعات شهری را مطرح کردند.