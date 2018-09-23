مدارس علاوه بر دانش به تقویت فرهنگ نیز توجه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خورشیدی صبح یکشنبه در آئین بازگشایی مدرسه فرزانگان شهر بوشهر اظهار داشت: مدرسه با مهر شروع میشود و پیشنیان ما هنرمندانه مدرسه را با مهر آغاز میکردهاند.
وی ادامه داد: مهر هم معنای ماه است و هم معنایی به بلندای تاریخ ایران زمین دارد و امیدواریم همه مدارس کار خود را با مهر همراه کنند و دانشآموزان ما باید یاد بگیرند که آموختن با مهر همراه است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر اضافه کرد: در خاورمیانه مهر از یادها رفته است ولی در ایران اسلامی آموختن با مهر همراه است. کشورهایی به توسعه و پیشرفت میرسند که آموزش و پرورش آنها توسعهنگر بوده است.
وی با بیان اینکه توسعه کشور فقط از طریق آموزش و پرورش محقق میشود، تصریح کرد: امیدواریم سند بنیادین آموزش و پرورش به صورت کامل اجرا شود تا آینده توسعهیافتهای را در کشور شاهد باشیم.
خورشیدی با بیان اینکه توسعه بدون فرهنگ میسر نمیشود، افزود: در مدارس علاوه بر موضوعات علمی باید به فرهنگ توجه خاصی شود و در مدرسه ما مهر و فرهنگ زیست مشترک آموزش داشته شود، مدارا و قانونمداری تعلیم داده شود.
وی تصریح کرد: اگر میخواهیم آینده سعادتمندی برای ایران داشته باشیم باید در کنار دانش به امر فرهنگ نیز توجه داشته باشیم؛ اگر دانشآموز فرهنگ را یاد بگیرد در آینده در زندگی خود نیز استفاده خواهد کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر بر لزوم ترویج فرهنگ کار در مدارس تاکید کرد و افزود: این مهم فقط در مدارس میتواند محقق شود و امیدواریم به روزی برسیم که دانشآموزی که از مدرسه خارج میشود فردی ساخته شده برای ورود به جامعه باشد.
نظر شما