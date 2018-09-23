آب باغ های قدیمی منطقه طارم سفلی تامین شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه روز یکشنبه در جلسه مشترک پیگیر ی تخصیص ۲۵ میلیون متر مکعب آب شاهرود که با حضور موسوی مدیرکل دفتر مدیریت پیوسته منابع آب حوضه آبریز دریای خزر و دریاچه ارومیه، فرخزاد معاون عمرانی استانداری، حیمد پویا مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قزوین که در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد اظهار کرد: برداشت آب از محل مخزن سد سفید رود، برای روستا هایی که دارای باغات قدیمی می باشند، در صورت امکان و دارا بودن توجیهات فنی و عدم وجود معارضات اجتماعی از محل تخصیص ۲۵ میلیون متر مکعب برای صدور مجوز به شرکت آب منطقه ای معرفی می شوند.

به گفته وی همچنین برای طرحهای دارای پروانه بهره برداری و همچنین طرحهای عمومی که مشمول کلیه بهره برداران می شود، صدور مجوز تخصیص بلامانع است.

خمسه درادامه با قدر دانی از تلاش های صورت گرفته، از پیگیری و همراهی مسولین ارشد استان بویژه استاندار محترم، معاونین ایشان و مدیران شرکت آب منطقه ای استان قدر دانی کرد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین اضافه کرد با توجه به مغایرت در مساحت اراضی و باغات موجوددر بعضی از روستا ها، مقرر شد در جلسات مشترک آب منطقه ای و جهاد کشاورزی مغایرت های موجود برطرف شود.

خمسه با اشاره به این نکته که برای بخش اعظمی از این سهیمه تخصیصی، پروانه و مجوز بهره برداری صادر شده است خاطر نشان ساخت : با رایزنی با مدیران شرکت مدیریت منابع آب ایران مقررشد برای متقاضیان دارای مجوز شرایط لازم برای اجرای طرح های کشاورزی هموار شود.

به گفته وی در حال حاضر از میزان ۲۵ میلیون متر مکعب تخصیص آب شاهرود به استان قزوین تا کنون برای ۱۵ میلیون متر مکعب مجوز بهره برداری صادر و برای ۱۰ میلیون متر مکعب باقی مانده نیز در تلاش هستیم مجوز بهره برداری دریافت کنیم.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین ابراز امیدواری کرد با تخحصیص این میزان آب مشکل آب رسانی به باغات منطقه طارم سفلی که قطب تولید زیتون کشور محسوب می شود حل شود.