وزیر خارجه آلمان از ترامپ انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان که قرار است فردا به منظور شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کند در سخنانی مواضع اخیر رئیس جمهوری آمریکا را مورد انتقاد قرار داد.

وزیر خارجه آلمان با اشاره به اظهار نظر اخیر «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر غیرقانونی دانستن فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی مانند توئیتر و فیسبوک و موتور جستجوگر گوگل خاطر نشان کرد: اعلام چنین مواضعی از سوی رئیس جمهوری آمریکا خلاف واقع بوده و جای انتقاد دارد.

ترامپ معتقد است که این شرکت‌ها درصدد هستند تا بخش عمده ای از شهروندان آمریکا را ساکت کنند که بزعم وی این شیوه صحیح نیست.

رئیس جمهوری آمریکا در همین رابطه همچنین تاکید کرده که واشنگتن بدنبال بی طرفی و انصاف است.