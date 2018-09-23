ترامپ فکر می کند می تواند با فرهنگ هیتلری در دنیا حکومت کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی نعمت زاده صبح امروز در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان نمونه دولتی خضراء که با حضور فرماندار ویژه مرند و جمعی از مسئولان برگزار شد، با اشاره به همزمانی شروع سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس ابراز داشت: جهاد علمی اصلی ترین جهاد یک انسان است که در کشور ما با سالگرد هفته دفاع مقدس مقارن شده است، ۱۸ میلیون دانش آموز در مراکز علمی و تعلیم و تربیت برای دفاع از شرف و عزت و سربلندی و تاریخ پر ازسرافراز ایران، با تحصیل قدم های خوبی را برای آینده برمی دارند.

وی تاکید کرد: ملت ایران با تکیه بر فرهنگ عاشورا و اراده الهی در مقابل توطئه استکبار ایستاده است، ملت ایران با تقدیم صدها هزار شهید و جانباز و تحمل سختی ها در جایگاه بلندی ایستاده است، دشمن با توجه به پیروزی های نظام جمهوری اسلامی در دنیا و قدرت معنوی و نفوذ فرهنگی در بین ملت ها، توان تحمل این عزت را ندارد.

امام جمعه مرند با اشاره به حادثه تروریستی اهواز ادامه داد: دشمنان در سالروز روزی که صدام به این مملکت حمله کرد دست به این جنایت زدند که چندین نفر از مردم از کودک و جانباز ۷۰ درصد در این حادثه به شهادت رسیدند.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده بیا بیان اینکه دشمن امروز به هیج قرارداد بین المللی پایبند نیست، تصریح کرد: ملت ایران یک ملت بزرگ با تاریخ ۱۰ هزار ساله همیشه اثبات کرده که یک ملت صلح دوست است.

اقدام تروریستی دشمن بی پاسخ نمی ماند

وی تاکید کرد: ما اقدام دشمنان را بی پاسخ نخواهیم گذاشت، آمریکای جنایت کار در مقابل حادثه تروریستی رژه اهواز سکوت کرده است، این ها مسئولیت ما را سنگین تر می کند، ما اگر می خواهیم مستقل بمانیم گرگ های عالم به این مساله راضی نیستند.

امام جمعه مرند با بیان اینکه ما امروز به ملت و قدرت جوانان خود تکیه کرده ایم، گفت: ما یک رهبر مقتدر و عاشورایی داریم و اگر گاهی با برخی حوادث تروریستی در این کشور مواجه هستیم، هزینه استقلال و عزت نظام است.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده گفت: اگرترامپ فکر می کند با فرهنگ و روح هیتلری می تواند در دنیا حکومت کند، تاریخ قضاوت خواهد کرد، آمریکا وقتی بعد از ۱۲ سال مذاکره، توافق برجام را پاره می کند و یا دست به تحریم می زند، دنیا اعتمادش به وعده های آمریکا را از دست داده است.

وی اذعان داشت: اگر امروز در قدرت موشکی به جایی رسیده ایم، به دست جوانان و فرزندان امام صورت گرفته است، این امنیت و عزت و پیشرفت گسترده علمی در سایه مقاومت در دوران دفاع مقدس به دست آمده است.

امام جمعه مرند با تاکید بر ضرورت تبیین فرهنگ دفاع مقدس در نسل جوان خاطرنشان کرد: اگر از فرهنگ دفاع مقدس محافظت نکنیم، نخواهیم توانست از شرف خود دفاع کنیم و اگر سستی در ما دیده شود، دشمن به طمع خواهد افتاد.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده ادامه داد: اگر صدام با پشتیبانی استکبار ۸ سال جنگ را بر کشور ما تحمیل کرد به دلیل ضعف داخلی و اختلاف های درونی بود، دشمن امروز نیز با فضای مسموم شیطانی و اطلاعات غلط می خواهد بین مردم و دولت شکاف ایجاد کند.