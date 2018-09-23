به گزارش خبرنگار مهر، شهاب روزبهانی. صبح یکشنبه در آیین نواخته شدن زنگ مهر در بروجرد، گفت: امروز نزدیک به ۵۴ هزار دانش آموز روانه مدرسه شده است.



وی، افزود: آموزش و پرورش بروجرد با سه هزار و ۵۰۰ نفر پرسنل، دو هزار و ۱۰۰ کلاس درس و ۴۶۰ واحد آموزشی در مهر ماه سال ۹۷ آماده حضور دانش آموزان در مدارس است.



مدیر آموزش و پرورش بروجرد، تصریح کرد: خوشبختانه در آستانه بازگشایی مدارس همه واحدهای آموزشی آمادگی لازم را برای حضور دانش آموزان دارند و تنها مشکل در حوزه آموزش ابتدایی بوده که نسبت به سال گذشته مشکلات در این حوزه به یک پنجم رسیده است.



روزبهانی، ادامه داد: آمار قبولی دانش آموزان در کنکور سال گذشته پس از دو دهه افول، در بروجرد شگفتی ساز شد.



وی با بیان اینکه امسال برای اولین بار زنگ مهر در مدارس حاشیه شهر نواخته شد، گفت: آینده کشور به آموزش و پرورش و توجه به این واحد است چنانچه امید است سال تحصیلی جدید، سالی توام با پیشرفت در راستای ارتقاء و سربلندی مستمر جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم.